A két együttes eddig nem bírt egymással ebben az idényben, így szoros csata várható most is.

– Nagyon komoly játékerőt képvisel ellenfelünk, meggyőződésem, hogy a második legerősebb kerettel rendelkeznek a bajnokságban. A hétközi kupameccsen például ötöt cseréltek, és még így is olyan játékosok maradtak a padon, mint Szolnoki Roland vagy Batik Bence. Válogatott, utánpótlás válogatott játékosok vannak a keretükben, az akadémiáról is tudnak építkezni. Jó formát mutatunk viszont mostanában, így izgalmas találkozóra van kilátás. Bízom benne, hogy nagyon sok kecskeméti szurkoló kísér el minket, vagy akár szimpatizánsok, hiszen mostanában olyanokkal is egyre többet találkozunk, akik az ország legmeglepőbb pontjairól jönnek nekünk szurkolni, ami nagy öröm. Bízom a csapatomban, nincs sérültünk, nincs eltiltottunk, így teljes kerettel tudunk készülni. Bízom benne, hogy ponttal, pontokkal tudunk távozni Felcsútról – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

A KTE 42 pontjával a második, míg a Puskás Akadémia 37 egységgel az ötödik a tabellán.