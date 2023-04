Pál Patrik életerős löketével startolt az összecsapás, a veszprémiek hálóőre azonban érezte a sarokra tartó labdát, és szögletre paskolta azt. Továbbra is nyomás alatt tartották ellenfelüket a hazaiak, és ez a 2. percben góllá érett, Biró volt eredményes közelről, 1-0. Riadót fújt a Veszprém és magasabb tempóra kapcsoltak, ami lehetőségekben is megmutatkozott. Az egész pályás letámadás ellen jól kombináltak a kék oroszlánok azonban, Dávid kapott remek labdát a bal szélen, amit higgadtan értékesített a 7. minutumban, 2-0. Kapusát mezőnybe tolva rohamozott a vendég együttes, de erre ráfáztak. Rigó volt ugyanis szemfüles, és saját kapujából rúgta a túlsóba a labdát, 3-0. Időt kért Fehér Zsolt, a Veszprém vezetőedzője, ám ez sem zökkentette ki a Kecskemétet. Egy kiváló szögletvariáció után Mánya érkezett a hosszún, majd tessékelte be a bőrgolyót a vonalon túlra, 4-0. Becsülettel küzdött a szépítésért az ellenfél, a 16. percben sikerült is ez nekik Kiss Milán révén, 4-1. Kisebb-nagyobb helyzetek még adódtak, de több gól nem esett az első húsz percben.

Fordulást követően magához ragadta a kezdeményezést a Veszprém, ám egy rosszul elvégzett szögletből Mányra iramodhatott meg, és nem kegyelmezett, 5-1. Türelmesen, taktikusan játszott az SG Kecskemét Futsal. Stabil védekezés mellett a kontrákból iramodtak meg rendre a hazai játékosok, míg a vendégek némileg görcsösen szőtték akcióikat. A 28. minutumban Mánya kapott remek indítást, majd egy az egyben a kapussal szemben higgadt maradt, 6-1-re módosította az eredményt. Három gyors veszprémi gól jött sorban: Fridrich, Felipe és Boromisza zörgették meg Rigó kapuját rövid időn belül, 6-4. Időt kért a hírös városi stáb, aminek meg is lett az eredménye: Mánya löbbölése végül egy védőről pattant a hálóba, 7-4. Felgyorsultak az események, középkezdés után már a vendégek örülhettek újabb találatnak, Tatai volt résen, 7-5. Öt a négy elleni taktikát húzott elő ismét Fehér Zsolt vezetőedző a tarsolyából, Molnár pedig egy gólra hozta fel csapatát, 7-6.

A négyes kupadöntőbe jutás egy percig sem forgott veszélyben, kettős győzelemmel született meg végül az SG Kecskemét Futsal számára 10–6-os összesítéssel, amivel történelmet írtak a hazai játékosok.

– A jelenlegi helyzetünkből kihoztuk a maximumot. Szűk rotációval dolgozunk már egy ideje a sérülések miatt ebben az erőltetett menetben. Magabiztosan kezdtünk, és már az elején jeleztük, hogy a négyes döntőben a helyünk. A végén, mikor közelebb került a Veszprém, akkor már fáradtak voltunk a rövid padunknak betudhatóan. A legfontosabb azonban, hogy bizonyítottuk erőnket, bejutottunk a legjobb négy csapat közé a Magyar Kupában, ráadásul kettős sikerrel. Bízom benne, hogy sikerül a következő megmérettetésig a maródiaknak visszatérni, és folytatjuk ugyanazzal az alázattal és elszántsággal a dolgunkat, mert a feladatok java még előttünk áll – értékelt Marco Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója.

SG Kecskemét Futsal – Veszprém Futsal 7-6 (4-1)

Kecskemét. Vezette: Borbás (Kakuk, Vida)

Kecskemét: Rigó – Biró, Mánya, Pál, Dávid. Csere: Nyerges, Ristic, Öreglaki, Haász, Hajnal. Sportigazgató: Marco Gavrilovic

Veszprém: Soós – Fridrich, Everton, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Koncsol, Tatai, Molnár, Boromisza, Dorogi, Bognár, Ábrahám, Fellembek, Kiss. Vezetőedző: Fehér Zsolt

Gólszerző: Biró (2.), Rigó (8.), Mánya (8., 23., 28.), Gavrilovic (35. - öngól) ill. Kiss (16.), Fridrich (32.), Everton (33.), Boromisza (34.), Tati (35.), Molnár (39.)