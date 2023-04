A kecskeméti kötődésű labdarúgó edző, Török László tavaly nyártól kezdve a Kisvárda trénere volt az NB I-ben, így a szezonban remekelő Kecskeméti TE vezetőedzője, Szabó István mellett két hírös városi tréner is dolgozott az élvonalban. Török Lászlónak ugyan a 24. forduló után távoznia kellett Kisvárdáról, de szép élményekkel hagyta ott a klubot.

A KSC korábbi labdarúgója, a KTE korábbi szakmai igazgatója természetesen nagyon örül a KTE sikereinek, sőt, a szezon elején egy fogadást is kötött korábbi csapata kapcsán, amit alighanem sokakkal szemben megnyert már.

A héten a lila-fehérek trénerét, Szabó István is meglátogató szakember csupa jó élménnyel gazdagodott a kisvárdai utánpótlásban és a felnőtt futballban is, és rövid feltöltődés után már járja a meccseket, nyitott az izgalmas kihívásokra is.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.