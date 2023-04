A meccset megelőző fél órában szakadt az eső, ami bár a kezdésre elállt, ám a pálya így nagyon nehézzé vált, és ez kissé rányomta a bélyegét a sokpaszos, kombinatív játékra. Ennek ellenére a 7. percben közel került egy gyönyörű gólhoz a Kecskemét, ugyanis Nagy beadása után Tóth sarkazta kapura, ám Piscitelli hatalmasat védett. A 12. percben Nikitscher hámozta át magát a védőkön, majd a középre passzolt labdáját szembe a kapuval Vágó lőtte a blokkba. A 14. percben a KTE szenzációs kontrát vitt végig, amelynek végén Nikitscher ziccerben mellé bombázott. Az első mezőkövesdi lehetőségre 21 percet kellett várni, ekkor Besirovic tekerését védte Varga Ádám. A 33. percben ismét a matyóföldiek próbálkoztak, de Babunszki sem tudott túljárni a hazai kapus eszén. A félidő vége ismét a Kecskemété volt, előbb a 44. percben Banó-Szabó kapásból lőtt középre egy labdát, amiről Tóth centikkel maradt csak le, majd a következő támadásnál húsz méterről Szuhodovszki fordult kapura, hatalmas lövőcsele után viszont levágódott a kísérlete.

A második félidőt is lendületesen kezdték a lila-fehérek, hamar szöglethez jutottak, ám az 51. percben Besirovic került helyzetbe, nagy cselt húzott meg a tizenhatoson belül, majd kilőtte a jobb felsőt, 0-1. Hátrányban még egy fokozattal feljebb kapcsolt a Kecskemét, az 53. percben Banó-Szabó lőtt távolról mellé, míg három perccel később Katona Bálint került óriási ziccerbe, ám három méterről a vendég kapus hatalmas bravúrt mutatott be. Bő negyedórával a vége előtt Nikitscher próbálkozása vágódott fölé. Mindent egy lapra feltéve támadt a KTE az egyenlítésért, Tóth fejese kerülte el a kaput, majd a hosszabbításban kétszer is nagy tűzijáték alakult ki a saját tizenhatosára beragadó Mezőkövesd kapuja előtt. A Májerről tovább pattant labdát azonban az olasz kapus hárította, majd újabb bravúrt mutatott be a 95. percben is, amikor a felhúzódó Szalai cselei után a bal alsóba tartó lövését ütötte ki.

Kecskeméti TE – Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (0–0)

Kecskemét, 2234 néző, Vezette: Berke Balázs (Horváth Róbert, Belicza Bence Péter)

KTE: Varga Á. – Nagy K. (Katona M. 73.), Vágó, Belényesi, Szalai G., Zeke (Hadaró 73.) – Nikitscher (Májer 86.), Szuhodovszki – Katona B. (Horváth 56.), Banó-Szabó – Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Mezőkövesd: Piscitelli – Zahary, Beriashvili, Lukics, Filip (Lehoczky 74.) – Cseri (Vajda 66.), Babunszki (Márkus 86.), Karnyicki, Besirovic – Molnár G. (Baranyai 86.), Bobál G. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Besirovic (51.)

Sárga lapok: Nikitscher (20.), Szalai (88.), ill. Beriashvili (73.), Karnicky (80.), Piscitelli (85.)

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – A meccset megelőző nagy esőzés és a pálya talaja miatt alakítanunk kellett a taktikánkon. Előzetesen arra készültünk, hogy magasan letámadjuk a Mezőkövesdet. Ez azonban nem valósulhatott meg, hiszen a vendégek – nem megbántva őket, mert a talaj ennyit engedett – folyamatosan előre rugdosták a labdát, így hátulról kellett építkeznünk. A vereség ellenére nagyszerű mérkőzést játszottunk! Hat nagy helyzetet dolgoztunk ki. Ha ennyit ki tud védekezni az ellenfél akár a kapus, akár a jól blokkoló belső védők segítségével, akkor nincs más dolgom, mint gratulálni nekik. Azonban az én játékosaimnak is jár az elismerés, ugyanis ilyen pályán nem felívelt labdákkal, hanem kombinatív, szép játékkal alakítottunk ki ziccereket, ami hatalmas dolog. Sok mindenkit be lehet csapni, de a közönséget nem. A nézők a végén állva tapsoltak meg bennünket, ez mindent elmond erről a mérkőzésről. Köszönjük a támogatást nekik! Szenzációs teljesítmény volt, hogy 13 tétmérkőzésen keresztül nem kaptunk ki a Széktói Stadionban. Ez a sorozat most sajnos megszakadt, de megyünk tovább!

Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője: – Speciális találkozó volt ez, hiszen a felhőszakadás miatt mindkét csapat egyszerű játékra rendezkedett be. Hatalmas küzdelem folyt a pályán. Az egy az egy elleni párharcok megnyerése kifejezetten fontos volt ezen az összecsapáson, hiszen passzolni és labdát vezetni nem lehetett. Egy momentum döntött, ám azt gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy a szerencse mellénk álljon. A gólunk után védekezésben több esetben is bravúros mentésre és a kapusunk védéseire volt szükségünk.