A támogatói ankéton dr. Filus Andor röviden bemutatta a klub és az akadémia szervezeti felépítését, emellett szóba került természetesen a csapat jó szereplése és a jövő tervei is. Tóth Ákos vette át ezt követően a szót, aki egy három és fél évvel ezelőtti, kinevezését követő interjú részletet vetített le, melyben az akkor meghatározott célokat ismertette, ami a mostani jó szereplésre vetítve, megerősítette azt a filozófiát és utat, amit annak idején közösen kijelöltek a klubvezetéssel és a szakmai stábbal is.

Az ankét kapcsán Tóth Ákos sportigazgató elmondta, ez egy közös siker, amihez mindenki kellett.

– Mindenképpen hasznos és jó volt ez találkozó. Három és fél évvel ezelőtt kijelöltünk egy utat, most visszatekintve nekem is furcsa volt visszanézni, hogy mennyire felgyorsult azóta ez a folyamat, hogyan lépkedtünk egyre feljebb. A hivatalos rész után úgymond kötetlenül is beszélgethettünk támogatónikkal, akik szerves részei ennek a sikernek. Sok kérdést tudtunk megválaszolni, és a humornak is volt helye az est során szerencsére. Közelebb tudott kerülni egymáshoz ez a két oldal, jobban megismertük egymást emberileg is, emellett érződött az, hogy elismerik ők is azt a hatalmas munkát, amit nap mint nap beleteszünk a klub működtetésébe. Az eredmények meg is mutatkoznak, csodálatos évet futunk megint eddig, és az most is kiderült, hogy ez nem a véletlen műve. Magam és a klub nevében is köszönöm a támogatásukat, illetve azt, hogy ilyen nagy létszámban jöttek el. Szeretnénk ezen az úton tovább haladni, szurkolóink hasonló bevonásával is a jövőben – mondta Tóth Ákos.