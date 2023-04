Forray Gábor, a kecskemétiek vezetője könnyen találta a szavakat a paksi, négyesdöntőt érző győzelem után. – Szeretnék gratulálni mind a két csapatnak, mert a szerdai meccs jó propagandája volt a kosárlabdának. Kiváló hangulatú, egylabdás kupaderbi volt, amelyet a végén mi tudtunk megnyerni. Azt gondolom, mert megérdemelt volt a siker, mert az összecsapás túlnyomó részében mi vezettünk, és a kritikus pillanatokban is mindig meg tudtunk újulni. A győzelem kulcsa az volt, hogy nem kaptunk tranzícióból sok pontot. Kicsit nosztalgikus is volt számomra ez a helyszín, mert 2006-ban Pakson lett a Kecskemét kupagyőztes. Az akkori stábból hárman most is a hírös városi sikerekért dolgozunk: Sörös Jenő ügyvezető, Kovács István Doki és jómagam. Nagyon boldog vagyok, hiszen a tavalyi év után ismét sikerült bejutnunk a kupába a négy közé. Köszönjük a kecskeméti szurkolóknak, hogy elkísértek, és végig buzdítottak minket. Innentől a hétvégére fókuszálunk.

A kecskeméti csapatban 32 pontig jutó Marques Townes számára is hálás feladat volt az értékelés: – Egy igen magas színvonalú meccs volt ez, az utolsó másodpercekig küzdött mindkét csapat a hétvégi négyes döntőért. A végén mi voltunk koncentráltabbak, örülök, hogy sikerült ezt a fontos és kiélezett mérkőzést megnyernünk.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szombaton és a vasárnap is indít szurkolói buszt a Magyar Kupa négyes döntőjére, amelyet a Lágymányosi Sportcsarnokban, közismert nevén a Tüskecsarnokban rendeznek. Az utazás költségét a klub állja, a jelentkezéseket pénteken 12 óráig várják emailben a következő címen: [email protected].

Szombaton a tervezett indulás 14 órakor várható.

A Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa négyes döntőjének a programja:

Április 8., szombat, elődöntők:

17 óra: Sopron KC–Szolnoki Olajbányász

20 óra: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Április 9., vasárnap: