A KTE fiataljai első körben Dunaszerdahely felé vették az irányt, ahol a DAC korosztályos csapata ellen játszhattak edzőmeccset, emellett a létesítményt és a klubot is jobban megismerhették.

– A Dunaszerdahely elleni edzőmeccs nagyon hasznos volt, megtapasztalhattuk a kinti mérkőzések légkörét, amely eltér az itthon megszokottól. Kőkemény párharcok, sok egyéni játék, gyors és agresszív letámadás, jó iram, szép gólok, jó megoldások jellemezték a találkozót. Hasznos volt a gyerekek számára. A stadion túrát nagyon élvezték, megnézhettük a VIP és a Gold tribünt, a pályát, bemehetünk az öltözőkbe és a kiszolgáló helyiségekbe. Ezúton is köszönjük a Dunaszerdahely csapatának a szívélyes vendéglátást – mondta a KTE LA U8 trénere, Pelikán István.

A mérkőzés után egy tornán vett részt a kecskeméti együttes, melyen 32 csapat állt rajthoz, így különösen szép eredmény az, hogy megnyerték a tornát.

– Másnap reggel indultunk a tornára, ahol cseh, osztrák, szlovák és magyar csapatok is részt vettek a küzdelmekben. Szerencsére minden országból kaptunk ellenfelet, így több stílussal is megismerkedhettünk. Csapatunk az egész torna alatt magabiztosan, szép játékkal, sok góllal és kemény játékkal menetelt a döntőig. A csoportmérkőzéseken magabiztos, sok gólos győzelmeket arattak a gyerekek, mindenki tudott gólt szerezni a csapatból. Az egyenes kieséses szakaszban már szorosabb eredményekkel haladtak tovább. A döntőben a torna alatt először ellenfelünk vezetett, ami eléggé megfogta a csapatot. Ezen a holtponton is sikerült túljutni viszont, majd megfordítani a mérkőzést, így megérdemeltem megnyerni a 32 csapatos tornát – tette hozzá Pelikán István.