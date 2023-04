Már a legjobb tizenkettő közé jutás a tét a Megyei Kupában, a versenyben lévők közt vannak még vármegyei másod-, és harmadosztályú csapatok is. És maradhatnak is a következő körre is, hiszen ebben a körben kiemelés nem volt, tehát vármegyei első osztályú csapatok is összekerülhettek egymással – ahogy össze is kerültek nem egy párosításban –, illetve alsóbb osztályú csapat is kifoghatott hozzá hasonlóan alsóbb osztályú ellenfelet. A sorsolás során a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a versenybizottsága egyetlen szempont alapján osztotta ketté a mezőnyt: északi és déli csapatokra. A cél ezzel az volt, hogy az idegenben pályára lévő csapatoknak lehetőleg minél kevesebbet kelljen utazniuk. A mérkőzések valamennyi pályán 16 óra 30 perckor kezdődnek. Amennyiben a egy találkozó a rendes játékidő végén döntetlenre áll, büntetőrúgásokkal döntik el, hogy ki jut tovább. Döntetlen esetén nem élvez előnyt az alsóbb osztályú csapat, tehát csak megnyert 11-espárbajjal juthat tovább felsőbb osztályú ellenféllel szemben 90 perc utáni döntetlen esetén.

A párosítás, a csapatok neve mögött zárójelben szerepel, hogy melyik osztályban szerepel az adott klub.

SC Hírös-Ép (II.)–Lakiteleki TE (II.), Kiskunmajsai FC (II.)–Kiskőrösi LC (I.),

Apostag KSE (III.)–Kerekegyházi SE (II.), Solti FC (II.)–Kecskeméti LC (I.),

Akasztó FC (I.)–Lajosmizsei VLC (I.), Kiskunfélegyháza (I.)–Harta SE (I.), Borotai SE (II.)–Kecel FC (I.), Uszód KSE (III.)–Katymári SE (III.), Jánoshalmi FC (I.)–Kunbajai SE (I.), Dunagyöngye SK (III.)–Anda Kalocsa FC (I.), Kiskunhalasi FC (II.)–Bajai LC (I.), Erőnyerő: Soltvadkerti TE Variens (I.)

Két mérkőzés már biztosan elmaradt, a Kiskunmajsai FC (II.)–Kiskőrösi LC (I.) és a Kiskunhalasi FC (II.)–Bajai LC mérkőzés mellett az MLSZ adatbankban 0–3-as végeredmény áll, ami azt jelenti, hogy a hazai csapat nem tud kiállni a találkozóra. Ennek fényében mielőtt valaki kupameccsre indul, érdemes tájékozódni, hogy biztosan lejátsszák-e a mérkőzést. Az ugyanakkor borítékolható, hogy azokon a helyszíneken, ahol lejátsszák a találkozókat, lesznek emlékezetes összecsapások. Igazi csemegének számít a déli derbi, a Jánoshalma–Kunbaja párosítás. Nagy kérdés, hogy mekkora rangadó kerekedik a másodosztályú Borota és a vármegye egyes Kecel összecsapásából, az igazi nagy kérdőjel eme találkozó kapcsán az, hogy milyen kerettel tudnak kiállni a felek. De nem csak a Borota és a Kecel esetében lehet döntő jelentőségű, hogy szerdán kiket képesek mozgósítani a vezetők a csapatokba. Az Uszód–Katymár párosítás érdekessége, hogy két kitűnő, nem egy csoportban szereplő vármegye hármas gárda csaphat össze.