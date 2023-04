Szombaton és vasárnap még a fővárosban, a férfi kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjében vívott maximális fordulatszámú mérkőzéseket a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – hogy az előtte szerdai, paksi csatáról, amelyen kivívták a négyes döntőbe jutást, ne is beszéljünk –, pihenni azonban nem volt ideje a keretnek, hiszen szerda délután már megkezdődik a keret számára a rájátszás. Ennek megfelelően locsolkodni éppenséggel maradhatott idejük a játékosoknak, de semmiképpen sem egy egész napjuk jutott volna erre, hiszen húsvét hétfőn már újra a Messzi István Sportcsarnokban dolgozott a teljes keret, hogy a ma, az Arconic Alba Fehérvár vendégeiként megkezdjék a felsőházi rájátszást.

Nem túlzás tehát, hogy intenzív napok vannak a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kerete keret mögött, hiszen nyolc nap alatt négy kemény összecsapást vívott meg Forray Gábor csapata. És ha tét továbbra sem csökken, ami pedig a mérkőzéseket illeti, ha valami nem várható a rájátszás találkozóin, az az üresjárat.

Az alapszakaszban természetesen kétszer már találkozott a két együttes, egyszer az Alba, a visszavágón pedig a Kecskemét örülhetett a mérkőzés végét jelző dudaszót követően a győzelemnek. A felsőházi rájátszásban a legjobb négy közé jutásért folytatott párharc az egyik fél három győzeleméig tart majd, azaz akár öt alkalommal megütközhet egymással a következő szűk két hétben a két gárda.

– Nyolc nap alatt négy meccset vívtunk, és szerda délután már kezdődik a rájátszás – hangsúlyozta ki Forray Gábor vezetőedző is a tempó tovább feszíthetetlenségét. – Ezt persze korábban is tudtuk, tehát ez egyáltalán nem meglepetés a számunkra, és igyekszünk maximálisan felkészülni az új feladatra. Azt figyelembe kell venni, hogy ez egy párharc, amely nem egy meccsen dől majd el, hanem az egyik fél három győzelme kell hozzá. Mondhatni ez egy új bajnokság. A fehérváriak az edzőváltást követően hét meccses győzelmi sorozatot produkáltak, aztán a Falco ellen szenvedtek először újra vereséget. Mi is megtapasztalhattuk a hétvégén, hogy a szombathelyi Falco, a bajnoki címvédő mennyire jó csapat. Az tehát egyáltalán nem túlzás, hogy az Alba ellen pokolian kemény párharc vár ránk. Az Alba legfőbb ereje az elképesztő támadó potenciáljában rejlik. Négy olyan kosárlabdázójuk is van, akik szinte a semmiből tudnak pontokat szerezni, rendkívül kreatív játékosok. Az öltözőben a kémia náluk egyértelműen pozitívan változott a vezetőedző cseréjét követően, csapatként is jól funkcionálnak. A védekezésünk lesz elsődlegesen a kulcsa az összecsapásnak, illetve hogy a támadásainkat megfontoltan, türelmesen szervezzük. Minél több felállt védelem elleni játékra kell őket kényszerítenünk, abban az esetben lehet ellenük esélyünk – zárta gondolatait a tréner.