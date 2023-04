Minden másodosztályú csapat kihasználta a lehetőséget és megpróbált a legjobban felkészülni a még hátralévő mérkőzésekre. A Tiszakécskei LC az elmúlt hét végén felkészülési mérkőzést játszott, az NK Osijek (Eszék) csapatával Felcsúton. Az ellenfél a horvát labdarúgó-bajnokság első osztályában szerepel, és nem is rosszul, mert jelenleg a harmadik helyet foglalja el tabellán. Klausz Lászlót, a tiszakécskeiek vezetőedzőjét arról kérdeztük, hogyan telt ez a két hét, amikor nem játszottak bajnoki mérkőzést.

– Sokat dolgoztunk ez alatt az idő alatt, és próbáltuk élesíteni a dolgokat – válaszolta a mester. – Az elmúlt héten pénteken játszottunk a horvát nemzeti bajnokság első osztályában szereplő Eszék csapatával, és 0–0-s döntetlent értünk el. A találkozón kihagytunk egy óriási helyzetet, így azt mondhatom, hogy teljesen pariban voltunk az ellenfelünkkel. Továbbra is az a problémánk, hogy taktikában, futómennyiségben és játékban is felvesszük a versenyt az ellenfeleinkkel, de az i-re a pontot nem tudjuk feltenni a végén, vagyis nem tudunk gólt rúgni. Abban kell még javulnunk, hogy a helyzeteinket jobban kihasználjuk – mondta Klausz László.

– Azért is játszottunk most egy erősebb ellenféllel, mert a bajnokságban is erősebb ellenfelek következnek. Az Eszék ellen mindenki kapott játéklehetőséget, a fiatalok is, és ők sem keltettek rossz benyomást, sőt egy-két olyan dolgot láttam náluk, amiből a későbbiekben tudunk majd profitálni. Tíz forduló van hátra a bajnokságból, ebből ötöt olyan csapatokkal játszunk, akik ott vannak a tabella elején. Fontos lenne számunkra az, hogy egy-két bravúrt végrehajtsunk, mielőtt az utolsó öt fordulóban a tabella végén lévő csapatokkal játszunk. Jó lenne, ha kecsegtető helyen lennénk akkor már a tabellán – tette hozzá a vezetőedző.

Vasárnap a Szeged-Csanád Grosics Akadémia otthonába látogat a Tiszakécskei LC, akik jelenleg a hatodik helyet foglalják el a tabellán. A középmezőny nagyon sűrű, gyakorlatilag egy-két pont választja el egymástól a csapatokat. A 10. helyezett Budafok és a 15. Siófok között mindössze három pont a különbség. (A Tiszakécskének jelenleg 34 pontja van.) Így, ha valamelyik csapat pontokat veszt, vagy éppen nyeri a mérkőzést, akkor egy csapásra nagyot változhat a tabellán elfoglalt helye. Éppen azért a Tiszakécskének nagyon fontos lenne Szegeden pontot, pontokat szerezni.

– A játékosok egyéni fejlődése szempontjából nagyon fontos az, hogy folyamatosan komoly mérkőzéseket játszunk, mert így tudnak fejlődni. Kilencven percig folyamatosan koncentrálni kell ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni. A másodosztályban nem a tudásbeli különbség a döntő, hanem az, hogy ki hogyan tud mentálisan felkészülni egy-egy mérkőzésre –hangsúlyozta Klausz László.

A vezetőedző elmondta még, hogy sajnos Zamostny Balázs az egyik edzésen megsérült, ami azt jelenti, hogy a csapat leggólerősebb játékosa kiesett. Klausz László azonban bízik abban, hogy a csapatban lesznek olyan játékosok, akik a Szeged elleni meccsen úgy tudnak hozzátenni a játékhoz, hogy eredményesek legyenek. Azokban a csapatokban, amelyek a Tiszakécske előtt vannak, akár a center, akár a két szélső, vagy akár a tízes pozícióban lévő játékosok több gólt szereznek. A Tisza-parti csapatban Zamostnyn és Horváth Zoltánon kívül a szélsők nem nagyon remekelnek a gólszerzésben. A védők szögletekből, szabadrúgásokból szerezhetnének gólokat.

– Az lenne a jó, ha a csapat egységesen tudna hozzájárulni a gólok megszerzéséhez, mert akkor biztosan előrébb tudnának lépni – vélekedett a vezetőedző.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Szent Gellért Fórumban.