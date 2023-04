A hazaiak a bajnoki szünetet kihasználva a Kecskeméti TE első osztályú csapatával vívtak felkészülési mérkőzést és 2–0 arányú vereséget szenvedtek. Ezt a találkozót úgy értékelték, hogy helyt álltak az NB I.-es csapat ellen. A szegediek a találkozó előtt 46 pontot gyűjtve a hatodik helyen álltak a tabellán, míg a tiszakécskeiek a 13. helyen harmincnégy ponttal. Ez a különbség azt is jelentette a hazaiak számára, hogy csak a győzelem volt elfogadható számukra a mostani találkozón. Természetesen a vendégek is szerettek volna pontokkal hazatérni, de a döntetlennel is elégedettek lettek volna. A két csapat eddig nyolc mérkőzést vívott egymás ellen, melyből öt szegedi győzelem született, kettő végződött döntetlenre, egy pedig tiszakécskei sikerrel végződött.

A bajnokság őszi fordulójában a Szeged-Csanád vármegyei alakulat 1–0-ra győzött a Bács-Kiskun vármegyei csapat otthonában. Akkor Halasi Péter tizenegyes is hárított. Klausz Lászlótól már szinte meg lehet szokni a váratlan húzásokat. A tiszakécskei mester, most egy új támadó leigazolásával, és csapatba állításával lepte meg a szurkolókat. A vendégek kezdő tizenegyében ugyanis feltűnt egy új játékos neve, még pedig a húsz éves nigériai származású Agwata Austin Kenechukwu, akit most igazolt le a Tisza-parti kisváros gárdája. Tőle azt remélik, hogy nem csak a támadások során lesz veszélyes, de gólokkal is hozzá járul majd a csapat győzelmeihez.

A vendégek kezdték jobban a játékot, még pedig az újonc Kenchukwu előtt adódott lehetőség, aki a Bibentől kapott hosszú labdát próbálta kapura rúgni, de a tizenhatoson belül nem járt sikerrel. A 17. percben a jobb oldali tiszakécskei védő Máté Zsolt próbálkozott távoli lövéssel, de a labda elhalt Takács János kezei között. A 21. percben ismét Kenechukwu, próbálkozott, de 19 méterről leadott lövése a kapu fölé szállt. Kér perccel később Erdei lövése okozott gondot a szegedi hálóőrnek, de a léc alá tartott labdát a kapu fölé öklözte. Fél óra telt el a mérkőzésből, amikor a kiugró Prosser Dániellel szemben Antal Botond a tizenhatoson belül szabálytalankodott. A játékvezető határozottan mutatott a tizenegyes pontra. A büntetőt maga a sértett végezte el, de labdája a kapu fölé szállt. A 35. percben Szilágyi Zoltán előtt adódott lehetőség egy szöglet után, de fejéről a labda a kapu mellé szállt. Az első félidő utolsó említésre méltó jelenetében Balázs Benjamin ugrott ki a védők közül, Takács bátran kijött elébe és önfeláldozóan hárított. Az eset után a szegedi hálóőrt ápolni is kellett.

Az első félidő után nem panaszkodhattak a vendég szurkolók. Csapatuk határozottan lépett fel, akadtak helyzeteik is, de azok, mint már annyiszor, rendre kimaradtak. Az viszont a szerencsének köszönhető, hogy a büntetőt a szegediek kihagyták.

Jól kezdte a második félidőt a Tiszakécske, még pedig két fiatal játékos összejátékával. Szekér Ádám adta be a labdát, ami pontosan érkezett Biben Barnabáshoz, akinek lövése a kapufát érintve jutott a hálóba 0–1. A hazaiak negyedóra elteltével tudtak válaszolni a vendégek góljára. Tóth Bence baloldali beadása után Rácz Balázs fejéről a bal alsó sarokba csapódott a labda 1–1. A 71. percben a vezetést is megszerezte a Szeged. Egy szabadrúgást követően kavarodás alakult ki a tiszakécskei kapu előtt, a védőkről kipattanó labdát Bíró Bence közelről lőtte a kapuba 2–1. A gól után cserélt is Klausz László, két támadót küldött a pályára, hátha sikerül az egyenlítés. A 83. percben két alkalommal is bizonyítania kellett Antal Botondnak. Először Kundrák Norbert, majd pedig Rácz Balázs lövését védte. A 86. percben Pongrácz Viktor lövését ártalmatlanította Takács. A rendes játékidő utolsó percében Horváth Zoltán fejesét hárította a szegedi hálóőr.

Az első játékrészben a tiszakécskeik játszottak jobban, de a helyzeteiket nem tudták gólra váltani. A második félidőben hiába szerezték meg a vezetést, a Szeged egyenlíteni tudott, sőt a győztes gólt is megszerezte. A vendégek bátran, tudatosan játszottak, nem vallottak szégyent, de gól lövéssel még mindig hadilábon állnak.

– Nem tudom elmarasztalni a játékosokat, mert mindenki odatette magát az egész mérkőzésen. A gólunk után nagyon ránk jöttek, és hat perc alatt megfordították az eredményt. Ezt követően beszorítottuk őket, gólt is lőttünk, de kezezés miatt nem adta meg a játékvezető. Az eredmény miatt el vagyok keseredve, de a mutatott játékkal, a hozzáállással elégedett vagyok. Azt gondolom, hogy ha a továbbra is így fociznak, akkor tudunk majd meglepetést okozni a nálunk jobb csapatok ellen, értékelte a mérkőzést Klausz László.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia –Tiszakécskei LC 2–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 926 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szécsényi István, Szalai Dániel).

Szeged: Takács – Könczey, Temesvári, Tóth B., Kővári (Szilágyi 11.), Farkas A., Szatmári (Rácz 56.), Papp Á (Haruna 86.), Szakály, Prosser (Kundták 56.), Bíró. Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics

Tiszakécske: Antal B. – Máté Zs., Kiprich, Csáki, Vajda, Szekér, Pongrácz, Balázs B. (Horváth Z. 78.), Biben, Kenechukwu, Erdei (Vólent 78.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Rácz a 65. Bíró 71. illetve Biben az 50. percben.