–Ön elfogott a pályán egy betévedt kutyát, és szakszerűen le is vezette a pályáról. Ezek szerint ha megunja az edzőséget, az állatvédők is alkalmazhatnák?

–Mindenképpen, sőt, szerintem bizonyítottam, hogy állatidomárként is akár. Most valljam be azt, hogy ezzel a húzással is konkrétan erre a meccsre készültünk, hogy ez tudatos taktikai fegyver volt? Hiszen nagyon nyomott a Kunbaja az utolsó pillanatokban, és éreztem, hogy a csapatnak legalább egy pillanatnyi levegőre van szüksége. Jelentsem ki, hogy három hónapja trenírozzuk a kutyát arra, hogy mikor kell beszaladnia a pályára a csapat érdekében? És hogy be is vetettük a 95. percben? Nem, taktikai fegyvereket nem ad ki az ember. De a tréfát félretéve, egyébként kétszer szaladt be a pályára, egyszer a 60. perc táján, aztán a 95. percben. És az utóbbi valóban elég volt arra, hogy rendezzük a sorokat.

–Ön ért egyébként a kutyákhoz?

–Nagyon szeretem a kutyákat, de a feleségem sajnos nem engedi, hogy otthon is tartsak. Ezt a szenvedélyemet így aztán most szombaton délután a pályán tudtam kiélni néhány pillanatra. De nem is csak én, hiszen a csapatomban több olyan játékos is van, akik értenek a kutyákhoz, és ennek köszönhetően sikerült egyébként közös erővel megszelídítenünk az ebet.

Fotós: Pulai Zsóka

–Tudta, hogy konkrétan ez az állat, vagy ez a fajta nem veszélyes, vagy nem volt idő ilyeneken vacillálni, meccs van, el kell kell távolítani a kutyát?

– Ezzel egy pillanatra sem foglalkoztam, az eszembe se jutott ilyesmi, mert ez egy nagyon játékos kutya volt, és ahogy elnéztem, értette a játékot is. Mindig arra helyezkedett, amerre a többség volt, így is tudtuk becserkészni aztán, amikor beszaladt a pályára. Mutattuk neki a taktikai figurát, és akkor szépen odajött lábhoz.

–Manapság divatos, talán túlságosan elharapózott szólás lett a „Jár a gratuláció”, bár aligha szerencsés a harapózni igével dobálózni, amikor kutya a téma. Ön kapott valakitől gratulációt? Most nem arra célzok, hogy a győzelemért, hanem a kutya befogásért kapott-e.

– Külön nem gratuláltak, viszont utána még két óra hosszán át kerestük a kutya gazdáját, és aztán végül az állatvédőket is kihívtuk, az segítségükkel lett meg. Úgyhogy happy enddel zárult a történet. Nem tudjuk, hogy honnan került elő olyan váratlanul, soha nem láttuk azelőtt, de azt azonnal láttuk rajta, hogy nagyon barátságos, nagyon játékos. A jobb szélen el tudnám képzelni a jövőben, mert szemmel láthatóan mozgékony volt, egy igazi kiismerhetetlen, higanymozgású szélső. Nyilvánvaló, hogy taktikai érzéke is van, hiszen éppen a 95. percben szaladt be, amikor érezte, hogy a tetőfokára hát a hangulat. Amikor szükség volt rá, megjelent.