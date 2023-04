Bálint Milán 2021/22-es bajnokság félidejénél vette át a csapat szakmai irányítását. Az első, fél idényében a 3. helyre ért oda vele a csapat, tavaly a 7. helyen zártak, az idén viszont öt fordulóval a zárás előtt az élen állnak, veretlenül. Különösebb titok nem rejlik a remek idei szereplés mögött.

– Hála a jóistennek, remek a hangulat a csapaton belül – utalt a siker egyik kulcsára Bálint Milán. – Idézőjelben sajnos olyan is előfordul, hogy egy-egy meccs előtt egy-két embernek nem is tudok mezt adni, a keret tehát bőségesen megvan. Az adatbankban is látható, hogy mi minden meccsre tudjuk nevezni a maximum hét cserét, és azt általában ki is használjuk. Az is örömteli tény, hogy ha ebből, tehát a bőség zavarából fakadóan valakit esetleg még nevezni sem tudok, az nem sértődik meg, türelmesen megvárja a következő héten a lehetőséget. Persze én is odafigyelek arra, hogy mindenki kapjon szerepet, mindenki érezze, hogy fontos része a gépezetnek.

A szakvezető elmondta, hogy nem a jó szereplés hozta meg a nagy lelkesedést, megvolt az már korábban is. – Ez a helyzet már a tavalyi évben is fennállt, ezt azzal is tudom igazolni, hogy a tavaly 7. helyt elért csapathoz képest szinte semmit nem változott a keretünk. Egy fontos tényező azért volt. Én vallom, hogy szerencse is kell a labdarúgáshoz. Tavaly abban nem volt sok részünk, sok meccsünk volt, amelyen az első félidőben annyi helyzetünk volt, hogy simán eldönthettük volna a mecset, aztán kihagytuk a helyeteket, és kikaptunk egy góllal. Tíz ilyen meccset fel tudnék sorolni. A lényeg, hogy a tavalyi évben is benne volt tehát a csapatban egy jó eredmény, Fortuna azonban nem állt mellénk. Az idén viszont sikerült jól elkapnunk a rajtot, és azt a hullámot, amire akkor felültünk, azóta lovagoljuk.

Arra ugyanakkor azért nem számított, hogy tizenkilenc meccs után veretlenek lesznek. Nem is ez volt az elsődleges cél. – Az én alapcélkitűzésem nagyon egyszerű. Legyen egy jó társaság, ahol mindenki jól érzi magát, mind edzésen, mind bajnoki mérkőzésen, mindig ezt tartom szem előtt. Számomra az az igazi eredmény, hogy mindenki szeret idejárni, és nem úgy kell összevadászni 11 embert, hogy ki tudjunk állni. Ez számomra fontosabb, mint számszerű eredmény. Persze ha az utóbbi is jön, annak én is örülök. Ami az idei évet illeti, ebből most már szeretnénk legalább egy dobogós helyezést kihozni. Öt meccsel a vége előtt, így veretlenül, megfordult a fejemben, hogy azért nem lenne rossz, ha megnyernénk. Ami a hétvégi rangadót illeti, a Bátya ellen mindig is pokolian nehéz dolga Dunapatajnak. De mindenképpen győzni szeretnénk, visszavágni, ugyanis ők vertek ki minket a kupéból. Aztán még az ősszel sikerült nekik, visszavágni, 4–1-re győztük le őket. Mindenképpen szeretnék megnyerni a hétvégi meccset. Reméljük, hogy a szurkolóink is elkísérnek bennünket, erre azért van is remény. Ugyanakkor ezúton szeretnék köszönetet mondani egyrészt a klubvezetésnek az áldozatos munkájáért és azért, hogy megteremti a feltételeket, ugyanakkor a B-középnek is, hogy mindig számíthatunk a segítségükre, a biztatásukra. Amire most szombaton is nagy szükségünk lesz.