A tiszakécskei második csapata meccsei előtt gyakran csak az a biztos, hogy semmi sem biztos, és hogy meglepetés nincs, hiszen a kis Kécske szinte bárki ellen bármire képes, negatív és pozitív értelemben is. Árva Zsolt csapata pedig arról híres, hogy ha adódik előtte egy lehetőség, azt kihasználja. A Lajosmizse Sallai Bencének az első félidő utolsó harmadában szerzett két góljával kétgólos előnyre tett szert. A második játékrészben Vachtler Csaba szépített ugyan, de Tarnoczki Tibor egy percre rá visszaállította a kétgólos különbséget, az 1–4-es végeredményt pedig Halasi Károly állította be. A Lajosmizse nemhiába gyűjtögette tavasszal hangyaszorgalommal a pontokat, a sok munka gyümölcs a Kécske elleni győzelemmel ért be, három helyet ugorhatott előre a tabellán a mizsei gárda.

A mizsei Halasi Károly (7-essel) állította be az 1–4-es végeredményt.

Fotós: Szentirmay Tamás

Tiszakécskei LC II.–Lajosmizsei VLC 1–4 (0–2)

Tiszakécske, vezette: Petyarity József (Viskvics László, Kovács Bálint)

Tiszakécske II.: Baráth – Horváth A., Oberna (Alberti 67.), Klemenc, Káli, Tóth-Molnár (István 46.), Németh, Tóth K. (Varga N. 55.), Farkas, Hoffmann, Vachtler. Technikai vezető: Bagi Gábor.

Lajosmizse: Házi – Sallai, Fekete A., Orlov, Borsos, Halasi, Tarnoczki, Rapi (Bán 57.), Dóka (Árva 84.), Fekete D. (Kovács J. 72.), Tamás. Technikai vezető: Surman Péter

Gól: Vachtler az 56., illetve Sallai a 32., 36., Tarnoczki az 57., Halasi a 90. percben.

Sárga lap: Tóth-Molnár 7., Horváth A. 93. illetve Fekete A. 16., Orlov 84., Tamás 87. perc.