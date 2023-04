A két csapat őszi mérkőzésen a vártnál könnyebben, 43-30-ra győzött odahaza a Szigetszentmiklós a kecskemétiek ellen, akik a visszavágás reményében léptek pályára. Előzetesen nehéz volt megmondani, hogy melyik csapat lehet az esélyes, hiszen a játéknap előtt a KTE hátrébb helyezkedett a tabellán, ám ellenfele rossz formában várta a találkozót, a kilenc tavaszi bajnokijából csak kettőt tudott megnyerni.

Csuzi találatával kezdődött a mérkőzés, ám ezután hat percig gólképtelen volt a KTE, és Váczi vezérletével a Szigetszentmiklós már három góllal vezetett. A nyolcadik perctől kezdve viszont magára talált a házigazda, előbb Hunyadi volt eredményes, majd Horváth Andor és Szeverényi góljaival rögvest egál volt. Sőt, Szeverényi és Forgács két találatával már a Kecskemét neve mellett állt háromgólos fór. A Szigetszentmiklós nyolc percen keresztül nem tudta bevenni a hírös városiak kapuját Radvánszki bravúrjainak köszönhetően. A KTE támadásban és védekezésben is nagyon szépen játszott, sokszínű volt a játéka, melynek hála a 20. percben már 12-5 volt az állás. Az első félidőt záró tíz percben ugyanaz jellemezte a játékot, mint előtte, Tóth Norbert csapata hol beállóból, hol átlövésből, hol a szélről talált be. A szünetben 18-11 volt az állás.

A második játékrészt is ellentmondást nem tűrően kezdte a KTE, Szeverényi és Forgács góljaival közel került hozzá, hogy már kétszámjegyű különbség legyen a csapatok között. Mikita talált be a vendégektől, de sok esélyük a felzárkózásra már nem nagyon volt. Papp István a kecskemétiektől egymás után kétszer lőtt gólt, majd Szakály is bevette az ellenfél kapuját hétméteresből. Küzdöttek a hírös városiak azért, hogy tízzel is ellépjenek, és ez végül a 49. percben össze is jött, ekkor Szakály és Hunyadi lőtt fél percen belül két gólt, 29-19. A végére némiképp tudott kozmetikázni az eredményen a Szigetszentmiklós, ám a KTE sikeréhez nem férhetett kétség. A végeredmény 35-26 lett.