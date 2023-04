A Kecskemét az első mérkőzésen nagyon könnyed játékkal tudott biztos győzelmet aratni Debrecenben, hiszen úgy jött össze igen rövid idő alatt a 3–0-os sikerük, hogy a második szettben például csak nyolc pontot engedélyeztek a debrecenieknek a hírös városiak. Fodor Antal, a DEAC trénere már az első meccs után is elmondta, problémáik vannak, a tartalékos felállás sok esetben kényszermegoldásokat szül az összeállítást illetően, amin nem tudtak felülkerekedni, a folytatásban is problémáik lehetnek. Nagy József érthetően elégedett lehetett játékosaival, főleg a fegyelmet emelte ki a siker kulcsaként, ami a folytatásban is a siker kulcsa lehet. A Kecskemétnek is vannak hiányzói, hiszen a szezon közben távozó Argilagos mellett a rájátszásban megsérülő Fundora sem játszott Debrecenben.

A Kecskeméti RC–Debreceni EAC párharc második mérkőzését csütörtök este 19 óra 30 perces kezdéssel a Messzi István Sportcsarnokban rendezik.