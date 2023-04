A Kecskeméti TE nyáron az NB II-es Pécsi MFC-től szerződtette a középpályára a 23 esztendős Nikitscher Tamást, aki a lila-fehérek színeiben tudott bemutatkozni az NB I-ben. A transzfer mondhatni nagyon bevált, hiszen az új szerzemény azonnal fontos tagja lett az együttesnek. Nikitscher Tamás nem is olyan régen még az NB III-ban rúgta a labdát, de ahogy a KTE, úgy ő is nagy lépéseket véve jutott el az élvonalig. Célja az, hogy minden nappal több legyen és fejlődjön, emellett akármilyen osztályban is lép pályára, az adott meccset igyekszik úgy megélni, mintha az az utolsó lenne számára.

A Kecskeméti TE vasárnap 14 óra 15 perckor a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadja a Széktói Stadionban.

