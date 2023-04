Ősszel rangadóként volt beharangozva a Kiskunfélegyháza-Kunbaja meccset, de aztán nem lett az, hiszen szám szerint ugyan csak 2–0 arányban, de a játék képét tekintve magabiztosan nyert a Félegyháza. Némedi Norbert, a félegyháziak szakvezetője már akkor is utalt rá, hogy az idegenbeli, tavaszi visszavágó azért más lesz. Adódott a kérdés, hogy ha a szó szoros értelmében nem is számít rangadónak ez a meccs atekintetben például, hogy nem dobogósok találkoznak, ettől függetlenül a tréner saját tervezetében a kunbajai fellépés nehéz feladatnak számít-e.

– Természetesen, de egyébként talán egyetlen meccsünk volt a 2022/23-as idényben, amely előtt nem éreztem azt, hogy nehéz feladat lenne. Nincs tehát olyan mérkőzés, ami ne igényelne maximális koncentrációt. Ez fokozottan igaz erre a találkozóra, amikor a Kunbaja vendégei leszünk. Ősszel valóban biztosan győztük le őket, viszont hazai pályán, a saját közegében a csapat egy egészen más arculatát mutatja. Megvan a saját kis sporttelepük, amiről mi még csak hírből tudjuk, hogy hangulatos és színvonalas hely, minden bizonnyal be is lakták, tehát nehéz dolgunk lesz a hétvégén.

A Kiskunfélegyháza nyolc pont előnnyel vezetett az őszi záráskor, most, a tavasz derekán továbbra is nyolc pont az előnye. Talán ennek tudható be, hogy a télen nem volt a keretben játékosmozgás. – Ez így igaz, ugyanakkor relatív ez a nyolc pont. Azt mondanám, hogy nyolc pont nagyobb előnynek számít akkor, amikor már csak hét forduló van hátra a bajnokságból, mintha tizenhárom hátralévő mérkőzés mellett van nyolc pont előnye az éllovasnak – hívta fel egy érdekes viszonylagosságra a figyelmet a mester. – Igazolni télen meglehetősen nehéz, mindössze egy játékossal tárgyaltunk, de az nem jött össze. Az ősz végére ugyanakkor nagyon sok volt a sérültünk. A tavaszi rajtra a sérültek egy kivételével mind felépültek, tehát a lehető legideálisabb erősítés volt a számunkra az, hogy a saját játékosainkra újra számíthatunk. A rendelkezésemre áll az egész keret, tudok tehát miből variálni.

Két vereség ugyanakkor becsúszott a tavasz folyamán, a Bácsalmás bajnoki mérkőzésen nyert 3–0-ra Félegyházán, a Harta pedig 5–0-ás győzelemmel jutott tovább a kupában, szintén a Honvéd-pályán.

– Pánikra nem adott okot ez a két vereség. A Bácsalmás elleni mérkőzésen valami elképesztő erejű szél fújt, ami majdhogynem irreálissá tette a játékot. Erre szokás azt mondani, hogy de hát mind a két csapatnak fújt a szél. Ez is igaz, csakhogy a Bácsalmás azon a találkozón sokkal jobban alkalmazkodott a rendkívüli körülményekhez, így megérdemelten győztek. Akárcsak a Harta. A kupameccsre nem tartalékos, de meglehetősen felforgatott csapattal álltunk ki, tudtuk ugyanis, hogy a szerdai kupameccs után már pénteken bajnoki vár ránk. És mi tagadás, a bajnoki szereplés nálunk azért prioritást élvez. Hát embert is pihentetni terveztem a Harta ellen, a végén aztán többen is bejöttek, ez azonban kevés volt. A Harta érdemeiből mindez semmit nem von le, remek és hatékony játékkal megérdemelten győztek. A két csapat közti igazi erőviszonyokat viszont alighanem a két gárda utolsó fordulóbeli meccse fogja inkább megmutatni.

Arra a két kérdésre, hogy itt, a bajnokság háromnegyedénél mi a megcélzott helyezés a bajnokságban, illetve mi a megcélzott eredmény Kunbaján, tulajdonképpen egyszerre válaszolt.

– Mindenképpen szeretnénk megnyerni a bajnokságot, szeretnénk tehát minél több pontot gyűjteni, így aligha szükséges részleteznem, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni Kunbaján – jelentette ki Némedi Norbert.