Kecskeméti rohamokkal indult a rangadó, majd a Haladás is jegyezhetett lehetőségeket, de Rigó magabiztosan hárított. A 4. percben a hírös városiak kapusa önfeláldozóan rohant ki, hogy mentsen, és a kemény ütközés után kisebb csoda volt, hogy folytatni tudta a játékot. Átvette az irányítást a szombathelyi gárda, és agresszív letámadással szereztek labdát, majd Luiggi lőtt fordulásból a bal felsőbe nagy erővel a 6. percben, 0–1. Nem sokkal később tetszetős, pár érintéses akcióból növelte előnyét a címvédő. A befejező a másik brazil, Cassemiro volt, 0–2. Időt kért a hazai gárda szakmai stábja, rögtön utána Pál Patrik sistergős szabadrúgását kellett védenie Alaszticsnak. A félidő derekán Rigó jelezte, hogy nem tudja mégsem folytatni, helyét a fiatal Nyerges vette át a kecskeméti kapuban, és egyből fel is avatták egy életerős lökettel. A csendesebb percek után felpörögtek az események, és mindkét térfélen óriási helyzetek maradtak ki. A vasiak vezetőedzője rendelte magához tanítványait, ebben a periódusban érezhetően érett már egy szépítő kecskeméti találat. A harmadik gólt mégis a Haladás szerezte, Dróth kegyetlen erővel lőtte ki a bal rövid sarkot a 16. percben, 0–3. Szögletet íveltek a hosszúra aztán a zöld mezesek, Vas pedig kiválóan találta el kapásból, 0–4. Küzdött becsülettel az SG Kecskemét Futsal gárdája, Öreglaki látványos lövése gólt érdemelt volna, ám Alasztics reflexei jól működtek. A szünet előtt még a szerencse is a Haladás mellé állt, és Cassemiro próbálkozása végül a kapuban kötött ki, 0–5.

A szünetről motiváltan tértek vissza a csapatok, a Kecskemét igyekezett szépíteni, ám görcsös volt a játékuk. A Haladás ezzel ellentétben hatékony volt, és korán meglőtték hatodik góljukat Szalmás révén, 0–6. Nem estek össze a kék oroszlánok, mindent megtettek, hogy kozmetikázzanak az eredményen, de a befejezések vagy pontatlanok voltak, vagy pedig a vasi védők állták útjukat. Egy gyenge passzt fülelt le Knizs az etap feléhez közeledve, majd tört kapura, és nem is hibázott, 0–7. A 35. percben tovább nőtt a differencia, Fehér került helyzetbe, és értékesítette a ziccert, 0–8. Időkérés után Biró rögtön eredményes volt, megtörve ezzel a hazai átkot, 1–8. a 37. percben Pál és Dávid is megzörgette a hálót, kialakítva a végeredményt, 3-8.

– A Haladás ma demonstrálta, miért ők Magyarország legjobb csapata – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Ilyen erősségű ellenfelek ellen nem lehet elkövetni hibákat. Ma rengeteg hibát vétettünk, és ezt kegyetlenül kihasználta ellenfelünk. Nem tudtunk felnőni ma a feladathoz, átgyalogoltak rajtunk, a Haladás megérdemelten nyert ilyen arányban is. Elemeznünk kell és javítani a problémás részeit a játékunknak. Remélem, hogy Rigó rendelkezésünkre fog tudni állni csütörtökön, mert eddig sem voltunk könnyű helyzetben a sérülések miatt. Csütörtökön egy borzasztóan nehéz visszavágó jön a kupában, addig rendezni kell sorainkat. Számítunk szurkolóinkra.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Haladás VSE 3–8 (0–5)

Kecskemét, vezette: Szilágy Norbert (Takács Ákos, Deme Rajmund)

Kecskemét: Rigó – Biró, Dávid, Mánya, Pál. Csere: Nyerges – Bencsik, Ristic, Öreglaki, Haász, Hajnal. Sportigazgató: Marko Gavrilovic.

Haladás VSE: Alasztics – Nagy K., Dróth, Cassemiro, Vas. Csere: Gyimesi – Kovács M., Szalmás, Luiggi, Knisz, Hajmási, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér. Vezetőedző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gól: Biró a 35, Pál a 37., Dávid a 37., illetve Luiggi a 6., Cassemiro a 7., 20., Dróth a 16., Vas a 16., Szalmás a 22., Knizs a 29., Fehér a 35. percben.