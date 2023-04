A hazaiak eddig 53 pontot gyűjtöttek és a negyedik helyen állnak jelenleg a tabellán. Igaz, a legutóbbi fordulóban idegenben a Soroksár ellen 1–1-es döntetlent játszottak. Az előtte lévő két mérkőzésen a Siófoktól kaptak ki hazai pályán, míg a nagy rivális Szombathely ellen is csak döntetlent értek el, így ne ma legjobb formában várják a Tisza-partiak elleni találkozót. Éppen ezért, minden valószínűség szerint a vasárnapi találkozón mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szurkolóik előtt győztesként hagyják el a pályát.

A tiszakécskeik az elmúlt három mérkőzésükből hat pontot gyűjtöttek, és 40 ponttal a 12. helyen tartózkodnak. Hazai pályán kikaptak az Ajkától, de legyőzték idegenben a Pécset, majd a városi sportcentrumban a Kazincbarcikát is. Ezen a találkozón a csapat egyik legjobb játékosa Winkler András volt, aki már a Baranya vármegyei csapat kapujába is betalált és a Kazincbarcika ellen is ő szerezte a mindent eldöntő gólt.

– Az edzéseken is megpróbálok maximumot nyújtani, amikor lehetőséget kapok, akkor igyekszem élni Klausz László bizalmával, megmutatni azt, amit tudok

– nyilatkozta Winkler András a jó formája kapcsán. – A Kazincbarcika elleni találkozón egy előre vágott labdát kaptam, éreztem, hogy meg tudom futni a védőt, utána már nem hezitáltam, hogy bármi is meglephet a befejzésnél, de végül szerencsésen alakult, mert a védő lábán megpattant a labda, pont a kapubaban kikötve így végül. Szerintem a csapat most nagyon egyben van, az látszik a pályán is, ahogy egymásért harcolunk. Úgy megyünk ki a mérkőzésekre, hogy nyerni akarunk, mert senki sem akar kiesni, de még osztályozót sem akar játszani. Az, hogy ennyire együtt vagyunk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi két fordulóban sikerült nyernünk. Amennyiben a védekezést ugyanúgy meg tudjuk oldani, mint a Kazincbarcika ellen, gondolok itt a szögletekre, szabadrúgásokra, az ellentámadásokból jól meg tudunk indulni, és működni fog a taktikánk, akkor a Gyirmót ellen sem lehet problémánk, mert őket is meg lehet fogni. Úgy megyünk ki a pályára és azon leszünk minden erőnkkel, hogy a Gyirmótot is le tudjuk győzni – tette hozzá a tiszakécskei játékos a mérkőzés kapcsán.

Az Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a győri ALCUFER Stadionban.