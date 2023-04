Egy kecskeméti védelmi hibát majdnem sikerült megbüntetnie a némileg tartalékos DEAC-nak mindjárt az összecsapás elején, ám Rigó javította a társai hibáját. A túloldalon Pál került lövőhelyzetbe egy szabadrúgás után, de a kísérlet végül nem talált kaput. Maico is próbára tette Krajcsit, a debreceni hálóőr magabiztosan hárított. A házigazda nagy nyomást helyezett az ellenfelére, sorra alakították ki a lehetőségeket, míg a DEAC kontrákból igyekezett eredményes lenni. A 7. percben megtört a jég. Mánya hozta helyzetbe Pál Patrikot, aki kíméletlenül lőtt közel tíz méterről a léc alá, 1–0. Nem tört meg a debreceni alakulat, igyekeztek egyenlíteni, de a befejezések pontatlanok voltak, vagy pedig Rigó védett. A félidő derekán Biró kétszer is közel állt ahhoz, hogy megduplázza az ScoreGoal Kecskemét Futsal előnyét, az eredmény azonban nem változott. Egy vendég időkérést követően újra felélénkült a DEAC, a kapuból Krajcsi egészen a félpályáig lépett fel, hogy támogassa a támadásokat. A másik térfélen is ígéretes lehetőségeket dolgoztak ki a kecskeméti futsalosok. Jó iramban, sok helyzettel kényeztették a kilátogató szurkolókat a gárdák. A szünet előtt három perccel időt kért a hazai szakmai stáb, és még feljebb tekerték a tempót, gól viszont nem esett, így 1–0-al zárult az első húsz perc.

A fordulást követően Pál lapos lökete centiméterekkel kerülte el a debreceni kaput.

A 23. percben Maico volt szemfüles, és saját térfeléről ívelt Krajcsi feje fölött a hálóba, 2-0. A kétgólos differencia felpaprikázta a csapatokat. A rohanásból a DEAC jött ki jobban, Rácz szépített három perccel a kecskeméti gól után, 2–1. Nem sokkal később Dávidnak a gólvonalról kellett mentenie, nem sokon múlt, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe a vendég alakulat. A 28. percben viszont már 2–2 állt az eredményjelző táblán, miután Tóth Attila éles szögből vette be Rigó kapuját. Visszavette a kezdeményezést a Kecskemét, a mezőnyfölény viszont j darabig meddőnek bizonyult. Alaposan ráijesztett a Debrecen a hazai szurkolókra, ugyanis Sándor került ajtó-ablak helyzetbe, ám a kapufa kisegítette a hírös városiakat. Az ebből indított kontrát csak fault árán tudták megállítani, a szabadrúgást pedig Pál Patrik bombázta be, 3–2. Másfél perccel a vége előtt időt kért Elek Gergő vezetőedző, és átváltottak létszámfölényes taktikára. A legvégén kétszer is a kapufa mentette meg a teljesen kinyíló DEAC-ot az újabb góltól. A végeredmény 3-2 lett, amellyel a Scoregoal nagy lépést tett dobogós céljai felé.

– Úgy gondolom, hogy az elejétől fogva mi irányítottuk a meccset, mi voltunk a jobb csapat, és megérdemelten nyertünk – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A hosszabb bajnoki szünetek után rendre mindig nehézkesebb a játékunk, és ennek fényében azt kell mondjam, hogy ezúttal többet kaptam a csapattól, mint amit vártam. Győztes hangulatban mehetünk neki a folytatásnak, ami nagyon fontos, hiszen erőltetett lesz a menet, minden egyes sikernek, pontnak nagy jelentősége van a felsőházi rájátszás hajrájához közeledve.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–DEAC 3–2 (1–0)

Kecskemét, vezette: Zimonyi Péter (Kiss Gergő, Kondákor Márk)

Kecskemét: Rigó – Biró, Mánya, Pál, Maico. Csere: Nyerges – Bencsik, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Dávid, Haász, Hadnagy. Vezetőedző: Soltész Levente.

DEAC: Krajcsi – Harmati, Szatmári, Deiby, Tóth A. Csere: Bazsányi – Tóth Benedek., Vass, Rácz, Sándor, Magyar, Győri, Szabó J., Tóth Barnabás. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: Pál a 7., 34., Maico a 23. illetve Rácz a 25., Tóth A. a 27. percben.

Sárga lap: Dávid a 18., illetve Deiby a 18., Vass a 34. percben.