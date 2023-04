Kézilabda 1 órája

Mindkét vármegyei derbit behúzta a Mizse KC

Hétvégén újabb jó mérkőzésekkel folytatódtak az NB II.-es, illetve a vármegyei kézilabda bajnokságok is. Lajosmizsén két helyi érdekeltségű derbire is sor került, míg a vármegyei élvonalban egyre élesebbé válik a verseny a felsőházban. A Mizse KC férfi és női együttese is szép sikereket ért el.

Nyitray András Nyitray András

Képünk a Mizse KC és a Bácsalmási PVSE vasárnapi mérkőzésén készült Fotós: Bús Csaba

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az NB II.-es női bajnokságban a Mizse KC izgalmas, de végig kézben tartott mérkőzésen legyűrte otthon a Bácsalmási PVSE-t 33–27-re. Egy másik vármegyei derbit is rendeztek azonban hétvégén, hiszen a férfiaknál a már biztos első Mizse KC a Kiskunmajsát fogadta. Bár az első percekben a vendégek meg tudták lepni az éllovast, Avar György együttese gyorsan fordított, ezt követően pedig fej fej mellett haladtak a felek egészen az utolsó tíz percig, szünetre azonban 19–15-ös hazai előnnyel mehettek öltözőbe. Fordulás után már egyértelműen a lajosmizsei akarat érvényesült, a Kiskunmajsa tetemes hátrányba került, s végül 34–24-es vereséget szenvedett. A csoport harmadik vármegyei érdekeltségű szereplője, a Kecskeméti TE U23 41–36-ra kapott ki Tökölön. A dél-nyugati csoportban felemás hétvégén vagyunk túl, mert bár a Kalocsa 29–23-ra legyőzte a Mecseknádasdot, a Kiskőrös ezalatt 37–30-ra kapott ki otthon az éllovas Tungsram SE-től. A Bács-Kiskun vármegyei férfi élvonal felsőházában újabb hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé a Kalocsai KC, mely nagy magabiztossággal verte meg 33–19-re az STE-BS Plastic-ot. A Kalocsa ellépett riválisaitól, míg az üldözők csatáját az Euroscale Kecskemét 27–24-re megnyerte a Kiskunhalas ellen. Az UKSC nagy bajban van, hiszen eddig mindkét meccsét elveszítette a felsőházban. Az alsóházban csak a Soltvadkerti KUSE játszott mérkőzést, mely hazai pályán 23–20-ra verte a Tiszakécskét. A nőknél is kemény derbiket rendeztek, a címvédő Nemesnádudvar végletekig kiélezett csatát nyert meg 35–33-ra Kiskunhalason, így megszerezte első meccsén első sikerét a felsőházban. A Kalocsa és a Kiskunmajsa is megküzdött egymással, végül előbbi otthon tartotta a pontokat 37–32-es győzelmével. Az alsóházban egy meccset rendeztek, ezen a Kiskőrös 25–24-re verte a Soltvadkertet.

