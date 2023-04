Némileg megváltoztatta a tabellát a Déli csoportban a 19. forduló előtt a korábbi éllovas, a Katymár kiesése, kizárása. Három csapat állt egyforma pontszámmal a dobogón a húsvét szombati forduló előtt.

Az éllovas Dunagyöngye SK-ra borítékolhatóan nehéz feladat várt a Borota II. otthonában, amelyet tavaszra mintha kicseréltek volna. Kétszer is egyenlíteni tudtak a hazaiak – mindkétszer Karácsony Rajmund találataival – , a harmadik vendég találatra, Mohamed Yousef Bakr góljára azonban már nem tudtak válaszolni. Nem is igen volt alkalmuk, ugyanis Bakr a 90. percben talált a hálóba. Tartja a lépést a Dunagyöngyével a Vaskút, amely biztosan nyert hazai pályán a Felsőszentiván ellen. A Gara vereséget szenvedett Kisszálláson – Pipicz Zoltán gólja döntötte el a három pont sorsát a –, így három ponttal meglépett a Dunagyöngye-Vaskút páros. A Madaras a Bácsborsódot fogadta hazai pályán, a fordulatos meccsen – vezettek a hazaiak is 2–0-ra, de aztán a vendégek is 3–2re és 4–3-ra is – 4–4-es döntetlenre végeztek a felek. A Bácsbokod a Tataházát fogadta és győzte le 5–1 arányban. A szurkolók nem csak a góloknak tapsolhattak, hanem Kiss Patrik parádés megoldásának is, aki ollózásbók találta el a felső lécet a jobb felső saroknál.

Eredmények: Kisszállás–Gara 1–0, BSE Vaskút–Felsőszentiván 4–0, Bácsalmási PVSE II.–Kenderes SE 7–4, Madaras–Bácsborsód 4–4, Bácsbokod–Tataháza 5–1, Borotai SE II.–Dunagyöngye SK 2–3.

A vármegye III., Déli csoport állása:

1. DUNAGYÖNGYE SK 18 13 1 4 85–23 40

2. BSE VASKÚT 17 13 1 3 73–26 40

3. GARA 18 12 1 5 56–27 37

4. MADARAS 17 11 2 4 62–25 35

5. BÁCSBORSÓD 18 10 2 6 58–40 32

6. BÁCSBOKOD 17 10 1 6 29–29 31

7. FELSŐSZENTIVÁN 18 8 2 8 40–44 26

8. BÁCSALMÁS II. 17 7 3 7 41–47 24

9. KENDERES SE 18 7 3 8 38–52 24

10. KISSZÁLLÁS 18 4 4 10 24–29 16

11. BOROTA II. 17 4 1 12 24–51 13

12. TATAHÁZA 18 2 1 15 13–80 7

13. HERCEGSZÁNTÓ 17 2 0 15 15–85 6

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.