– Pakson nagyot küzdöttünk, és ennek gyümölcse volt a budapesti négyes döntő – mesélte Marques Townes. – Úgy vélem, hogy a későbbi győztes Falco ellen jól játszottunk, és csak pár apróságon múlt, hogy nem tudtunk bravúrt végrehajtani. A Szolnok ellen is mindent megtettünk, de el kell ismerni, jobbak voltak a Tisza-partiak. Összességében nem lehetünk csalódottak, hiszen a legjobbak között képviseltük Kecskemétet. Számomra külön megtiszteltetés, hogy a legponterősebb játékos címért járó díjat megkaptam. Európai pályafutásom alatt ez az első ilyen elismerésem, így nagy becsben tartom. Ez nem csak az én érdemem, hanem mindenkié. A csapattársaké, szakmai stábé, és természetesen szurkolóinké is. Nélkülük ez nem sikerült volna. A legfontosabb most azonban az, hogy szombaton az Alba ellen kiegyenlítsünk a playoff párharcban, és kiharcoljuk majd a bajnokságban is a legjobb négy közé kerülést. Mindent megteszünk majd, ez a cél lebeg a szemünk előtt – mondta Townes.