A Kecskemét kissé álmosan, a Tata nagy lendülettel kezdte a találkozót, és a vendégek hamar előnybe is kerültek, azonban egy-két gólnál nagyobb fórt nem tudtak szerezni. A KTE a 10. perc környékén érkezett meg a mérkőzésbe, Csenger és Horváth Andor vezérletével hamar fordított is, a 14. percben már 8–5 állt az eredményjelzőn. Időt kért a Tata, és ez át is lendítette a csapatot a holtponton, a 18. percben egyenlítettek a vendégek (9–9). Parázs meccs kerekedett, felváltva estek a gólok, a szünetig egyik csapat sem tudott érdemben felülkerekedni (17–17).

Brusztolós kézilabdával kezdődött a második felvonás, gól azonban több, mint hat percig nem esett, ellenben sorban kapta a kétperces kiállításokat a Kecskemét, sőt, Bálint Barnabást azonnali pirossal kizárták a játékból. Aleksza Tamás kiválóan őrizte a hazaiak kapuját és a kettős emberhátrány ellenére – Forgács jóvoltából – a KTE törte meg a gólcsendet. Az 50. percben 21-21 állt az eredményjelzőn, sok küzdelem, kevés gól jellemezte a mérkőzést, sejteni lehetett, hogy nüanszok döntik majd el a két pont sorsát. A KTE rendre egygólos előnybe került, azonban támadásban elég volt egyetlen hiba, a Tata rögtön egalizált, még úgy is, hogy Aleksza Tamás a kapuban nagyszerű munkát végzett. Az 55. percben Tóth Norbert időt kért, hogy az utolsó percek előtt rendezze a sorokat (23–23), és úgy tűnt, hogy a legjobbkor. A Kecskemét a közönség hathatós támogatásával óriásit küzdve, zsinórban öt gólt szerzett, miközben csak egyet kapott, így megnyerte ezt a bennmaradás szempontjából életbevágó mérkőzést (29–25).

– Óriási jelentőséggel bírt a mai mérkőzés, és ez a görcs érezhető volt a fiúkon.

Több hibával játszottunk, mint kellett volna, de a szívünk és a fejünk a helyére került, és a második félidő közepére feljavult a védekezésünk, óriási volt a kapusunk teljesítménye is, és döntő momentumokban tudtuk a magunk javára billenteni a meccset. Rettentő büszke vagyok a fiúkra, mert ma ehhez a győzelemhez mindenki hozzátette a tudása legjavát. Gratulálok nekik – értékelt Tóth Norbert, a Kecskemét trénere.

KTE-Piroska Szörp–Tatai AC 29–25 (17–17)

Kecskemét. Vezette: Bába, Horváth

A KTE-Piroska Szörp góllövői: Szakály 5 (3), Csuzi 3, Papp I. 4, Horváth A. 3, Csengeri 3, Szeverényi 3, Forgács 2, Lukács K. 2, Hunyadi 4.

Kiálltások: 12 perc ill. 14 perc

Hétméteresek: 3/3 ill. 4/1