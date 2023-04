Hatpontos derbi várt a csapatokra a Tiszaligeti Stadionban, hiszen a MÁV és a Kecskemét is azért küzd, hogy vonal felett maradjon a szezon a végén. A két együttes őszi meccsén leginkább a küzdelem dominált, de az akkor ezer sebből várző szolnokiak végül 2–0-os vereséggel távoztak Kecskemétről. Azóta sok minden változott a két klub háza táján, a Szolnok például rutinos játékosokkal erősítette meg eredendően egyébként is többre hivatott keretét, így nagy lendülettel el is kezdték gyűjtögetni a pontokat. A KTE II. gyenge formában várta a találkozót, ugyanis tavasszal még nem nyert csapata.

Ahogy az várható volt, a hazai gárda igyekezett nyomást helyezni a kecskeméti fiatalokra, de a kapuban visszajátszóként helyet kapó Kersák Roland, illetve az U19-es válogatottból visszatérő Polyák Kristóf vezetésével stabilan állta a sarat a „kis” KTE. A 32. percben aztán meg is szerezte a vezetést a Kecskemét, miután egy beadásra Lovas Zsombor érkezett és a rövid sarokba helyezett (0–1). A második félidőben főleg beadásokkal próbálkozott a szolnoki gárda, de nem tudták feltörni a lila-fehér reteszt, így a KTE II. megszerezte első győzelmét ebben az évben.

– Óriási szív, alázat és csapatmunka jellemzett minket. Sokat tettünk azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót, elsősorban védekezésben nyújtottunk kiválót. Gratulálok a fiuknak, fontos három pontot szereztünk. Fontos most a pihenés mert szerdán a Honvéd második csapatát fogadjuk – értékelt a lefújást követően Virágh Ferenc, a Kecskeméti TE II. vezetőedzője.

Győzelmével a KTE II. ugyan továbbra is csak a 17. helyen áll, de alaposan felzárkózott riválisaira. A héten két bajnokit is vívnak a fiatalok, szerdán 11 órakor a Honvéd II. lesz az ellenfelük egy korábbról halasztott találkozón, míg vasárnap ugyancsak 11 órakor a Hódmezővásárhely. Mindkét meccset hazai környezetben, a Műkertvárosi Sportcentrumban rendezik a kecskemétiek.

Szolnoki MÁV – Kecskeméti TE II. 0-1 (0-0)

Szolnok, 300 néző. Vezette: Horváth M. (Kovács II., Bencze)

Szolnok: Csáki – Gohér, Tisza, Lengyel (Iván 62.), Antal (Pinto 62.), Barna (Kalmár 46.), Pelles (Rokszin 46.), Tömösvári (Lakatos 38.), Kis, Szabó R., Kópis. Vezetőedző: Horváth Csaba

KTE II.: Kersák – Szamosi (Jászai-Deák 63.), Hatvani, Győri B. (Horváth M. 78.), Buna, Győri Á., Polyák, Szalai Sz., Lovas Zs. (Horváth Á. 63.), Györgye, Gréczi (Kovács Á. 90.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gólszerző: Lovas Zs. (32.)