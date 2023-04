A két gárda eddig hét alkalommal találkozott egymással. Jól mutatja a vendégek erejét, hogy ebből öt fővárosi győzelem született, egy találkozó döntetlenre végződött, egy alkalommal pedig a Tiszakécske nyert. Legutóbb, az őszi mérkőzésen, a Hungária körúton 4–1 arányban győzött az MTK. Mivel a budapesti gárda az elmúlt három mérkőzését elveszítette, így remény nyílt arra, hogy a tiszakécskeiek is pontot, pontokat tudjanak majd szerezni a városi sortcentrumban. Klausz László, ígéretéhez híven, változtatott az előző forduló kezdő csapatán, és ez be is jött.

Az első igazi helyzet a hazaiak előtt adódott, mindjárt a 4. percben. Biben a bal oldalon kapott labdát, bevitte a tizenhatoson belülre, és megcélozta a jobb alsó sarkot, Rácz azonban szögletre ütötte a labdát. A 35. percben Kata távoli lövése alig kerülte a jobb alsó sarkot. Az első játékrész utolsó percében szabadrúgáshoz jutott az MTK, mintegy 25 méterre a tiszakécskei kaputól. Bognár jobb felső sarokba tartó lövését Halasi szögletre ütötte. A második félidő elején megijedtek a hazai szurkolók, mert Németh Krisztián a jobb kapufát találta el, de szerencsére a labda kifele, é nem befele pattant. Ezt követően, több mint tíz percen keresztül, csak a hazaiak veszélyeztették az MTK kapuját, de nem is akárhogyan. Az 52. percben rövid idő alatt Rácznak két alkalommal is bizonyítania kellet, hogy jó kapus. Az 54. percben Vachtler 16 méterről leadott lövését két kézzel tolta szögletre. Egy perccel később ismét a tiszakécskei játékos előtt nyílt lehetőség, de öt méterről nem találta el a kaput. A 61. percben gólra ért a hazai nyomás. Varchtler jobb oldali beadása után Horváth Zoltán a bal felső sarokba fejelt 1–0. Az MTK egy ellentámadás után Szépe fejesével egyenlíthettek volna, de Halasi óriási bravúrral hárított. A találkozó hátralévő idejében a fővárosi csapat mindent megpróbált annak érdekében, hogy legalább szépíteni tudjon, de a hazai védelem jól állt a lábán, és hárított minden ellenakciót. A mérkőzés végén a tiszakécskei szurkolók felállva tapsolták meg csapatukat.

Küzdelmes, jó iramú mérkőzést vívott egymással a két csapat.

Az első félidőben az MTK többet támadott, de a Tiszakécske jól védekezett. A második játékrészben egy tízperces tűzijátékot rendezett a hazai gárda a vendégek kapuja előtt, amiből megszerezték a vezetést. Az egy gólos vereség az MTK számára hízelgő.