Ebbe a korosztályba U14 és U15-ös birkózók, valamint engedéllyel, az U13-asok nevezhettek. A versenyen az ország hatvanegy egyesületének 244 sportolója vett részt. A csapatok bevonulása és a Himnusz elhangzása után köszöntötték azokat a jeles személyeket, akik megtisztelték a versenyt. Így többek között Bácsi Pétert a Magyar Birkózó Szövetség szakmai alelnökét, kétszeres Európa bajnoki és kétszeres világbajnokot, Lőrincz Tamást a Kozma István Birkózó Akadémia igazgatóját, négyszeres Európa-bajnokot, világ és olimpia bajnokot, Komáromi Tibort háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnokot, a város szülöttjét, dr. Réczi Lászlót olimpiai, világ és Európa-bajnok bronzérmes, 1977 világbajnokát, Lőrincz-Szabó Emesét 2009 Európa-bajnok ezüstérmes, egyetemi és főiskolai világbajnok birkózót, Ritter Árpád kétszeres Európa-bajnokot. A felsorakozott versenyzők Risztov Éva olimpiai bajnok úszónő mondatát is megkapták útravalónak, mely így hangzik: „Bármennyit edzhetsz, bármennyit csinálhatsz, ha a szíved nem kellően erős hozzá, nincs egy hatalmas szíved, egy hatalmas küzdőszellemed, ami alapvetően nem tanulható, akkor sosem lesz belőled jó sportoló.”

A versenyt Balla László alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy Kiskunfélegyházán nagy múltja van a birkózásnak.

Az elmúlt év az egyik legeredményesebb volt, mert annyi érmet szereztek a birkózók, hogy alig győzték őket kitüntetni, a város vezetése nevében.

Ennek következményeként a város, a lehetőségeihez képest minden támogatást megad. A versennyel kapcsolatban megjegyezte, hogy aki ezen az eseményen bajnok lesz, az nagy lépést tesz a válogatott kerettagság felé. Ebből pedig az következhet, hogy ha Párizsba az olimpiára nem is, de a következőre, már a most szőnyegre lépők közül fog kikerülni az, aki Magyarországot képviseli majd az olimpián. Azt kívánta, hogy sérülés mentesen menjen végig a verseny, és győzzön az ügyesebb, az erősebb, a jobb. Bácsi Péter arról beszélt, hogy ebben az évben az Európa-bajnokságot Kaposváron rendezik, amelyen már az orosz és a fehérorosz birkózók is részt vehetnek, így teljes értékű EB lesz. Szeretnék a megszokott színvonalon lebonyolítani a versenyt. Ő is sérülés mentes és eredményes versenyzést kívánt, és felhívta mindenki figyelmét a bemelegítés fontosságára.

A több órás verseny nagy izgalmakat hozott.

Voltak, akik idő előtt, tussal vagy technikai tussal fejezték be a versenyt. A legrövidebb párharc mindössze hét másodpercig tartott. Magas színvonalú mérkőzéseket láthattak az érdeklődők.