– Az SG Kecskemét Futsal történetének történelmi meccse következik, hiszen ha sikerrel vesszük a visszavágót, akkor először sikerül kiharcolni a Magyar Kupa négyes döntőjét – mondta Marco Gavrilovic sportigazgató. – Rendkívüli terhelés alatt vagyunk, hiszen tíz nap alatt ez lesz a negyedik rangadónk. Alkalmazkodnunk kell hozzá, és a lehető legjobb formánkat nyújtani, hogy álmainkat elérjük. Nem lesz könnyű dolgunk, hiába nyertünk 3-0-ra az odavágón, a Veszprém nem fogja tálcán kínálni a továbbjutást, ebben biztos vagyok. Nem ülhetünk rá az eredményre, a futsal egy olyan sportág, hogy egy perc alatt is sok dolog változhat. Most is, mint mindig, a győzelemre törekszünk. Szeretnénk büszkévé tenni a szurkolókat, a várost, és ezért minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni csütörtökön. Remélem, hogy a hétfői vereségünk ellenére szimpatizánsaink ezúttal is ott lesznek a lelátókon, és a végén együtt ünnepelhetjük a final fourba kerülést.