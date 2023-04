Az éllovas Kiskunfélegyháza hazai pályán szerepel, a Kalocsa vendéglátójaként győzelmi esélyekkel. A papírforma tehát a hazaiak mellett szól, azzal azonban tökéletesen tisztában vannak a félegyháziak, hogy botorság lenne lebecsülni a Kalocsát, amely ugyan nem a történetének legfényesebb tavaszát produkálja, de az idei évben még egyetlen meccsen sem focizták le, Kohány Balázs csapata az utolsó utáni pillanatig küzdött mindegyik fellépésén.

Dobogós rangadóra kerül sor Baján, miután a 3. Bajai LC a 2. Jánoshalmát fogadja. Mind a két fél számára a három pont megszerzése lenne a biztos recept a helyezés megőrzésére. Mindketten azonban nem gyűjthetik be a három pontot, tisztában van ezzel a Bácsalmás is, amely egy döntetlen vagy egy jánoshalmi győzelem esetén akár előzhet is, tehát felléphet a képzeletbeli dobogóra. Természetesen csakis abban az esetben, ha hazai pályán legyőzi az Akasztót. Erre minden esélye meg is van, ugyanakkor az Akasztó éppen az elmúlt három hétben talált magára, és nyerte meg – hosszú nyeretlenségi sorozatot lezárva – mind a három bajnokiját. Mint borkóstolón az ínyencek, úgy ízlelgetik az akasztóiak az újra megtalált siker ízét, ízlik nekik, és a bácsalmási fellépés után sem szeretnék letenni a finom nedűt tartalmazó poharat.

Teslic Igor csapata viszont aligha lesz előzékeny pincér. Két remek tavaszt produkáló csapat találkozik Lajosmizsén, ahol a Harta lesz a vendég, kiszámíthatatlan csemege ez a találkozó, akárcsak a Tiszakécske II. kunbajai látogatása. A kécskeiek az idei tavaszon remek idegenbeli mérleget tudhatnak magukénak – sőt, az idegenbeli mérlegük jobb, mint a hazai –, a Kunbaja viszont pontínségben szenved, azt ezen a hétvégén szeretnék elkezdeni kezelni. Márpedig erre a fajta betegségre – szakorvoshoz fordulás nélkül is tudható ez: – pontokat kell szedni.

Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a Soltvadkert, sok bravúrdöntetlent ért el Molnár László csapata, a győzelmek hiányoznak ahhoz, hogy ne csak kiegyensúlyozott, hanem eredményes is legyen az a szereplés. Most szomszédvári derbin remélik megszerezni a három pontot, de a Kecel ellen garantáltan nem lesz könnyű dolguk. A kísérletezés és a helytállás a jelszó az idei tavaszon Kiskőrösön, mindez nem jelenti azt, hogy meg szándékoznának könnyíteni a hétvégi vendég, a Kecskeméti LC dolgát.

A hétvégi program:

SZOMBAT, 17.00

Vármegye I.: Bajai LC–Jánoshalmi FC, Kunbajai SE–Tiszakécskei LC II., Kiskunfélegyháza–Anda Kalocsa FC, Lajosmizsei VLC–Harta SE.

VASÁRNAP, 17.00

Vármegye I.: Soltvadkerti TE Variens–Kecel FC, Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC, Bácsalmási PVSE–Akasztó FC.

A vármegye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 21 15 3 3 53–17 48

2. JÁNOSHALMA 21 13 4 4 40–20 43

3. BAJAI LC 21 12 4 5 40–27 40

4. BÁCSALMÁS 21 11 6 4 39–23 39

5. HARTA 21 9 4 8 46–40 31

6. TISZAKÉCSKE II. 21 8 5 8 38–58 29

7. SOLTVADKERT 21 6 9 6 35–30 27

8. LAJOSMIZSE 21 6 7 8 29–37 25

9. AKASZTÓ 21 6 5 10 24–29 23

10. KUNBAJA 21 6 4 11 31–39 22

11. KALOCSA 21 5 7 9 30–38 22

12. KECSKEMÉTI LC 21 6 3 12 24–32 21

13. KECEL 21 6 2 13 32–52 20

14. KISKŐRÖS 21 4 5 12 25–44 17