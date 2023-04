Az alapszakaszt 15 győzelemmel zárták a KTE-NJE fiataljai, és az 5. helyen végezve pótselejtező útján, a Bonyhád kétszeri legyőzésével kvalifikálták magukat a legjobb nyolc közé.

– Két év kemény, szisztematikus munkájának gyümölcse, hogy képviselhetjük a várost az országos döntőben. Igazi csapatmunka volt ez, hiszen a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia U18-as csapatát is irányító Dusan Markovic, valamint a felnőtt NBI A-csoportos együttesnél Forray Gábor munkáját segítő Hegedűs Gergellyel hárman készítettük fel az U20-as csapatot. Köszönöm nekik ezúttal is a sok energiát, amit belefektettek. Tavaly az U23-as korosztállyal a B-csoportban jutottunk nyolc közé, most az U20-asokon volt a prioritás, és sikerült is a terveinket valóra váltani. Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, a mutatott fejlődéssel. Az elsődleges célunk természetesen még mindig az, hogy a felnőtt gárda számára adjunk minél több tehetséget. A kiírás úgy hozta, hogy az alapszakaszban megszerzett 5. hely ellenére is az első meccset az alapszakaszt megnyerő Falcoval kell játszanunk. Célunk, hogy a lehető legtöbb győzelmet megszerezzük, és a legelőkelőbb helyezéssel térjünk haza Debrecenből – mondta Ivkovic Stojan szakmai igazgató.

Az alapszakaszban a legponterősebb játékot nyújtó Tóth Barna éremszerzéssel lenne elégedett:

– Úgy gondolom, hogy erős keretünk van, és képesek vagyunk a döntőig is eljutni. Maximális koncentrációval és alázattal készülünk a tornára. Az első meccset a Falco ellen vívjuk, ez egy nagyon fontos összecsapás lesz, hiszen ha győzünk, akkor a négy között leszünk. Feltett szándékunk, hogy sikerrel vegyük az első megmérettetést, és a lehető legtovább szeretnénk jutni. Egy érmes helyezéssel elégedettek lehetnénk, ezért mindent megteszünk majd – mondta Tóth Barna.

A felnőttek között is bizonyító Ivkovic Milán szerint a döntőig is képesek lehetnek eljutni:

– Gőzerővel készülünk a nyolcas döntőre, és megmutatni, hogy erős csapatunk van - mutatott rá az Ivkovic Milán. – Az ellenfeleket jól feltérképeztük, tudjuk az erősségeiket, gyengeségeiket, és ezek tudatában szerintem akár a döntőig is juthatunk. Szeretnénk a legjobb formánkat hozni, és dicsőséget szerezni a városnak, a klubnak – zárta gondolatait a korosztályos válogatott kosárlabdázó.

A döntő programja

2023. április 27. csütörtök

10:00 NKA Pécs U20 – DEAC Kosárlabda Akadémia U20 (A)

12:30 Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 – MAFC (B)

15:00 Megnyitó

15:30 Pécsi VSK-VEOLIA U20 – Sopron KC U20 (C)

18:00 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 – KTE-NJE U20 (D)

2023. április 28. péntek

10:00 A vesztes – B vesztes (I.)

12:30 C vesztes – D vesztes (II.)

15:00 A győztes – B győztes (III.)

17:30 C győztes – D győztes (IV.)

2023. április 29. szombat

09:00 I. vesztes – II. vesztes (Mérkőzés a 7. helyért)

11:30 I. győztes – II. győztes (Mérkőzés az 5. helyért)

14:00 III. vesztes – IV. vesztes (Bronzmérkőzés)

16:30 III. győztes – IV. győztes (Döntő)