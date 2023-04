A Kunbaja az őszi idény zárásakor a nyolcadik helyen fordult, közel ötven százalékos teljesítménnyel. Az első négy fordulót követően megállapítható volt, hogy a tavasz hasonlóképpen indult, mint az ősz, hiszen ötven százalék körüli teljesítményt ért el a gárda, csakhogy az előző két fordulóban, és köztük egy kupameccsen három vereséget is elszenvedett a gárda. Nyolc napon belül hagyták ott a pontokat Baján, Akasztón, illetve estek ki a kupából Jánoshalmán. Persze ezen helyszínek egyikén sem szégyen kikapni, ezzel együtt érdekes lehet a kérdés, hogy van-e pánikhangulat a csapat háza táján. A jelenlegi vezetőedző, Darko Veselinov nem sokkal az őszi zárás előtt vette át a csapatot elődjétől, Velibor Loncartól, a téli felkészülés, a keret tavaszra történt átalakítása tehát már az ő nevéhez kötődik.

– A kunbajai feladat elvállalása előtt a szerb harmadosztályban dolgoztam, másodedzőként, Tomiszlav Sivic mellett. Tőle hihetetlenül sokat tanultam, tehát szívesen maradtam volna mellette is, de érdekelt a kunbajai kihívás, így elvállaltam az edzőséget. Amikor átvettem a keretet, hamar láttam, hogy a keret minőségével nincs semmi probléma, annál inkább a fizikummal. Ezzel együtt a tavalyi utolsó négy fordulóban két győzelmet is sikerült elérnünk. Télen közel féltucatnyi játékos távozott, és ugyanannyi érkezett Kunbajára. A téli felkészülés során elégedett volna a játékosok hozzáállásával, jól ment a játék felkészülési meccseken is, sőt, az eredmények is jók voltak. A játék minőségére a bajnoki meccseken sem lehet panasz, de van egy komoly problémánk van, ami megoldásra vár, az pedig a helyzetkihasználás. Nyilvánvaló, hogy a vármegye egyes szinten nem lehet számolatlanul sok helyzetet büntetlenül kihagyni, jól százalékban kell őket kihasználni ahhoz, hogy eredményes legyen a csapat. Ugyanakkor hátul is túlságosan sok gólt kapunk úgy, hogy mi birtokoljuk többet a labdát, csakhogy a hátul elkövetett egyéni hibákat kihasználja az ellenfél. Ezeket a hibákat is mindenképpen ki kell küszöbölnünk a sikeresebb szereplés érdekében, mert azt, hogy egy-egy mérkőzésen labdabirtoklásban mi voltunk a jobbak, nem díjazzák pontokkal. Csodákat nem kell tenni, az a törekvésünk, hogy maradjon a mezőnyben eddig is megvalósított jó játék, és ez azzal párosul, hogy a helyzeteinket jobb százalékban használjuk ki, akkor az eredmény is javulni fog.

Hogy a télen voltak távozók, és a tavasszal is érkezők, az azonnal feltűnt annak, aki figyelmesen nézi meg az összeállításokat. A Kunbaja csapatától az őszi zárást követően távozott Ivkovic Andrej, Momcilov Igor, Borenovic Dragan, Milovanovic Bojan, Bojan Ikras, Bélavári Attila. Helyükre érkezett Kosanovic Ugljesa, Jovetic Aleksandar, Masalusic Nikola, Molnar Benjamin, Hajrulovic Dániel, Todic Sava, Radulovic Ratko.

A vezetőség által a csapat és az edző elé kitűzött cél az edzőváltás ellenére sem változott az őszi rajt előttihez képest.

– A cél az, hogy komoly csapat legyünk, komoly tényező legyünk a vármegye egyes bajnokságban, és hogy ezt minden ellenfelünkkel szemben mutassuk is meg. A mezőnyben szerintem nagyjából elértük ezt a célt, amikor vereséget szenvedtünk is, általában szoros meccsen kaptunk ki. Egy biztos, én nagyon szeretnék az első hat, hétbe odaérni. A keret minősége, a játékosok képességei alapján szerintem egyébként akár az első négyben is ott lenne helyünk, az idén tavasszal ez azonban már csak vágyálom marad, mert túl nagy hátrányt szedtünk össze az első négyhez képest. De az eredeti cél mindenképpen tartható, és amíg van esély a jobb helyezés elérésére, mi harcolunk érte. Számunkra minden mérkőzés egy kisebbfajta kupadöntő.

Adja magát természetesen a kérdés, hogy a vezetőedző mit tart reális célkitűzésnek a Kiskunfélegyháza ellen.

– Elég a tabellára nézni, és azonnal világos, hogy egy jó csapatról van szó, és nem is véletlenül állnak az első helyen, ráadásul a gólkülönbségük is tiszteletet parancsoló, ők rúgták a legtöbb gólt, és ők kapták a legkevesebbet. Az ugyanakkor, hogy a listavezetőt fogadjuk, elég motivációnak kell lennie szombaton az egész keret számára. A reális célkitűzésünk az, hogy egy kiváló ellenféllel egy nagyon jó mérkőzést játszunk. A valódi célunk pedig mindenképpen a győzelem megszerzése. Tiszteljük az ellenfelet, de szeretnénk bezsebelni a három pontot. Személyesen annyit ennék még hozzá, hogy amióta elfoglaltam a Kunbaja kispadját, hazai pályán még egyszer sem szenvedtünk vereséget, remélem, hogy ez a hétvégi mecset követően is így marad.