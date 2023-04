Mintegy százötvenen vettek részt a második jótékonysági futáson. Érkeztek futók nemcsak a környékről, de messzebbről is, így Kunszentmiklósról, Budapestről, Jászeberényből, Pilisborosjenőről, de még Kazincbarcikáról is. A legkisebbek, a bölcsődések kezdték a futást, majd az óvodások és az iskolások következtek, természetesen más, más távokon. A felnőttek és a bátrabb gyerekek kettő, öt vagy a tíz kilométeres távot választhatták. A futás előtt közös bemelegítést tartottak. A két kilométeres távon indulók a település egy részét futották körbe, míg a két hosszabb távon rajtolók a község határában is jártak. Az öt kilométeresek egy, a tízesek két kört futottak.

Addig, amíg a nevezők futottak, egy hatalmas sátorban húsvéti vásárt tartottak. Az elmúlt évben a bölcsödében lévő sószobára gyűjtöttek, most pedig az óvodának szeretnének különböző eszközöket vásárolni. Jelentős volt az érdeklődés a különböző tárgyak iránt, de enni és inni is lehetett.