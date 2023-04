A Puskás Akadémia és a ZTE elleni 3-0-os sikerek után Katona Bálint elmondta, nagy titok továbbra sincs a jó szereplés mögött, becsülettel teszik a dolgukat.

– Két nagyon jó meccset hagyhattunk magunk mögött, nagy titok azonban ezúttal sincs, a munka nem változott, ugyanúgy készültünk a Puskás Akadémiára és a ZTE-re is. Tudta mindenki a feladatát, minden jól alakult a pályán is szerencsére. Reményeim szerint ezt a szintet tudjuk tartani a folytatásban is. Az összeszokottság mindenképpen egy fontos alapja ennek, de az is abszolút érezhető, hogy a szezon kezdete óta folyamatosan és rengeteget fejlődött az egész csapat. Én ebben látom leginkább ennek a jó játéknak az titkát.

A játékoskerete alapján a Fehérvárnak abszolút nem ott van a helye a tabellán, ahol most állnak. Tisztában vagyunk ellenfelünk erejével, hiszen legutóbb vereséget szenvedtünk otthonukban még tavaly ősszel.

Akkor is nagyon szervezetten és fent védekeztek, erre most is képesek lehetnek. Igyekszünk megtalálni az ellenszert a szombati meccsig – mondta Katona Bálint, aki zsinórban kétszer lőtte a hónap gólját az NB I.-ben, ráadásul Székesfehérváron testvérével is összefuthat a pályán.

Horváth Krisztofer utóbbi két fellépésén három gólt és egy gólpasszt szerzett, és ezt a bizalmat szeretné továbbiakban is meghálálni.

– Örülök annak, hogy személy szerint is hozzá tudtam tenni a ZTE elleni sikerhez, de az egész csapat nagyon jól működött. Mezőnyfölényben voltunk, domináltunk a meccs döntő részében. Boldog vagyok, hogy gólig és gólpasszig jutottam, de ahogy mindig, úgy most is a csapat sikere volt a legfontosabb. A bizalomnak köszönhetem a jó formámat elsősorban, hogy Szabó István megadja a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Érezteti is velem ezt a bizalmat folyamatosan, amit igyekszem mindig meghálálni a pályán. Amióta új vezetőedzővel szerepel a Fehérvár, azóta láthatóan egyre jobban összeállnak. Ugyanúgy készülünk egyébként alapvetően, mint mindig, figyelmesen kielemezzük őket, meglátjuk, hogy ez végül mire lesz majd elég – mondta Horváth Krisztofer.