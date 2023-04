A magyar válogatott világbajnoki pótselejtezője miatt tartottak egy hosszabb szünetet a férfi futsal NB I.-ben, ám hétfőtől már folytatódik a kiélezett küzdelem a minél előkelőbb pozíciókért. A hírös városiak a dobogó harmadik fokáról várhatják a megmérettetést, amely izgalmasnak, és igazi szurkolói csemegének ígérkezik a DEAC ellen, hiszen a két gárdát a tabellán mindösszesen egy pont választja el egymástól. A bajnokság alapszakaszában, majd pedig Magyar Kupában is a végletekig kiélezett meccseket játszottak egymással a felek, és várhatóan nem lesz ez ezúttal sem másként.

– Az edzések megszervezése, és a forma fenntartása nem volt egyszerű feladat a számunkra, hiszen a sérülések és válogatottbeli elfoglaltságok miatt korlátozott létszámban tudtunk csak készülni – utalt a nehézségekre Marko Gavrilovic, a kecskeméti kék oroszlánok sportigazgatója. – Jó hír ugyanakkor, hogy a héten többen is visszatértek, és hogy a maródiak közül is vannak, akik héftőn talán már bevethetőek lesznek. Így ezúttal talán így kicsit jobb helyzetben leszünk, mint a legutóbbi meccseink alkalmával. A legjobbkor, hiszen roppant fontos időszak következik a csapat életében. Közel vagyunk hozzá, hogy céljainkat elérjük, de ehhez kellenek a további győzelmek. A DEAC ellen ebben a szezonban már több szoros összecsapásunk volt, és most is arra számítok, hogy kiélezett csata következik. A nagyobb szünetek után a tapasztalat azt mutatja, hogy nem megy minden gördülékenyen a pályán, ezért különösen koncentráltnak kell lennünk. Egy újabb siker nagy erőt adna számunkra a folytatásra és a végső célok elérése érdekében. Megvan a tervünk arra, hogy hogyan lehetünk eredményesek. Bízom a csapatomban, és a sikerben, a szurkolóinkat is várjuk ezúttal is nagy szeretettel – biztatta a drukkereket a mester.