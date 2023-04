Ha végignézte esetleg olyasvalaki ezt a mérkőzést ebben a paksi csarnokban, aki vagy külföldi, vagy a magyar kosárlabda sportágban kevéssé járatos lévén csak abban a tudatban figyelte az eseményeket – eleinte a státuszához illő távolságtartással –, hogy „ez valamiféle kupameccs”, az a mérkőzést lezáró dudaszó után alighanem azt a kérdést tette volna föl, az események és az izgalmak láttán a maga számára is meglepő módon a végletekig felvillanyozódva, hogy „Tessék mondani, szóval ez már akkor a kupadöntő volt?” Erre azt lehetett volna neki válaszolni, hogy nem, nem az volt, de éppen lehetett volna is az.

A hazaiak kezdték jobban a találkozót, Atkinson duplát, Frank triplát dobott, a másik oldalon Karahodzsics talált be, majd 5–2-es állásnál Ivkovic szerezte meg az első kosarát. Betalált Townes és Eilingsfeld is, négy perc elteltével 8–8 állt a táblán. Ezt 15–8-ra meglépett a Kecskemét, köszönhetően Klobucar ponterős játékának. 14–21-es állás után Eilingsfeld és Buckingham kosara ugyan közelebb hozta a hazai gárdát, de a hírös városiak így is hoztá az első negyedet. 20–23.

Edwin kosarával indult a második félidő, de Dramicsanin és Grubor is betalált, Townes kosara után ismét négy ponttal vezetett a KTE. Edwin dobott hazai szempontból fontos kettest, de Kiss azonnal válaszolni tudott rá. 30–35 állt a táblán a negyed közepén. Harcos, kemény mérkőzést vívtak a felek. Klobucar talált be közelről, majd Buckingham és Edwin pontjaival indított újabb rohamot a vezetés megszerzése érdekében a Paks, Eilingsfeld közelijével már egyenlíteni is tudtak. A végjátékban azonban ismét a KTE játszott pontosabban, így 46–42-es vezetéssel vonulhattak a nagyszünetre.

A harmadik negyed első kosarát Edwin szerezte, Karahodzsics válaszolt rá, majd ismét Edwin következett és erre ismét Karahodzsics villant.

Az első félidőhöz hasonlóan ez a játékrész is gyors kosarakkal indult. 50–54-et, majd a negyed közepén 52–57-et mutatott az eredményjelző. Edwin és Eilingsfeld fantasztikusan játszott a hazaiknál, míg a másik oldalon Townes okozott komoly fejtörést a védőknek. A Kecskemét ebben a negyedben is őrizte előnyét, Forray Gábor csapata sikeresen fékezte a paksiak lendületét, és nem engedte ki a vezetést a kezéből. 61–64.

A negyedik negyed elején átvette a vezetést a Paks, időt kért a KTE. A negyed közepén 73–73-nál lett újra egál az állás. Egy triplával visszavette a vezetést a KTE, 74–76. Atkinson dobott be két büntetőt, amikor már csak három perc volt hátra a meccsből. Dramicsanin hármasa beesett, így ismét megnyugtató volt a vendégek előnye, bár ez a jelző ezen a mérkőzésen erősen relatívnak bizonyult. Annál is inkább mert egy perccel a mérkőzés vége előtt 85–86 volt a táblán. Elképesztően küzdött a Paks a győzelem érdekében, fordítania azonban nem sikerült Csirke Ferenc csapatának, így 87–85-ös győzelemmel, óriási csatában a Kecskemét jutott be a legjobb négy közé.

Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 85–87 (20–23, 22–23, 19–18, 24–23)

Magyar Kupa, negyeddöntő, Paks. játékvezetők: dr. Mészáros Balázs, Goda László, Fodor Attila (Téczely Tamás)

Atomerőmű SE: Edwin 31, Frank 3/3, Buckingham 12, Eilingsfeld 20/9, Atkinson 8. Cserék: Grubor 3, Kovács 3/3, Pajor, Gulyás 2, Taiwo 3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Townes 32/12, Ivkovic 2, Klobucar 9/3, Dramicsanin 7/3, Karahodzsics 14. Cserék: Wittmann 10/6, Borisov 7, Kiss 6, Kucsera. Vezetőedző: Forray Gábor.