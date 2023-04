Ahogyan azt várni lehetett, a két kiváló támadófutballt játszó csapat nagy lendületben csapott neki a találkozónak. Az első percekben előbb a KTE próbálkozott, Horváth lőhetett remek szögből szabadrúgást, a sorfalról levágódó labdát Vágó kapásból kapura eresztette, ám Nagy Gergely védett. A 8. percben a Paks is eljutott a hazai kapuig, a góllövőlistát vezető Varga Barnabás fejese mellé szállt. Két perccel később viszont a Kecskemét szerzett vezetést, egy jobb oldali szögletre Szalai robbant be nagyszerűen és lábbal bevette a kaput, 1-0. A 23. percben ismét a hazaiak támadtak, Nikitscher beadását Zeke küldte kapura, majd az ellentámadásból Szabó János lőtt oldalhálót. A következő két kecskeméti próbálkozás egyik főszereplője a center, Tóth volt, aki előbb fejjel próbálkozott, majd maga készítette le Banó-Szabónak a labdát, ám a kísérlet lecsúszott. A 42. percben aztán megismétlődött az első gól előtti jelenet, megint jobbról jöhetett sarokrúgással a KTE, és ezúttal Szabó Alex volt eredményes, aki Szalaihoz hasonlóan megszerezte második gólját a szezonban. Az első félidő végén a paksi csatár, Varga Barnabás léphetett volna ki ziccerben, de a játékkal együtt élő Varga Bence kapus tisztázni tudta a nagyon veszélyes lehetőséget.

A szünetben a Paks hármat cserélt és kettőzött erővel ment bele a második játékrészbe. Ennek hamar meglett az eredménye, az 50. percben a hazaiak szempontjából hideg zuhanyként jött, hogy Böde lefordulása után a beadásra Varga Barnabás érkezett és szépített, 2-1. Három perccel később ismét ő próbálkozott, de tekerése gyenge volt, majd az 58. percben teljesen megváltozott a játék menete. Papp lövése Vágó kezét érte, a játékvezető VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt és második sárga lapot adott az így kiállított kecskeméti csapatkapitánynak. Varga Barnabás értékesítette a büntetőt, 2-2. Néhány minutummal később a félidőben csereként beálló Katona Bálint lőtt fölé, majd a túloldalon Varga állt közel a mesterhármashoz, ám jó helyzetből kapu mellé passzolt. A 74. percben Böde verekedte át magát a védőkön és lövése már Varga Bencén is túljutott, azonban Szalai a gólvonalról menteni tudott. A 90. percben azonban már az összes kecskeméti verve volt, egy kapu előtti kavarodásnál Varga tuszkolta be a mesterhármasát és a paksi győzelmet érő találatot, 2-3.

A Kecskemét legközelebb május 5-én a Honvéd otthonában lép pályára 18:30-as kezdéssel.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Fájó, hogy így alakult ez a meccs. Telt ház volt és mégsem tudtuk megörvendeztetni győzelemmel a közel ötezer ember, ráadásul a végén a 90. percben kaptunk gólt. Az első félidőben az történt, amit elterveztünk. Jobbak voltunk és megérdemelten volt kétgólos előnyünk. Tudtuk, hogy ellenfelünk változtatni fog és beáll majd Böde Dániel és Sajbán Máté, amivel rendszert is váltanak. Bár erre számítottunk, mégis megzavarodtunk, a labdakihozatalaink pontatlanok voltak. A kiállítás után még nehezebb helyzetbe kerültünk. Ezután főleg a széleken bontott meg minket a Paks többször is. A rutintalanságunk is szerepet játszott a vereségünkben. Talán, ha 40-50 NB I-es mérkőzéssel több van a fejekben és a lábakban, lehet, hogy kihúzzuk döntetlenre. Nagy dolog lett volna, ha tíz emberrel nem kapunk ki, ebben még fejlődnünk kell. Most le vannak törve a játékosaim, de nincs miért, nagyot küzdöttek. Becsületes, igaz srácok, legszívesebben mindenkit megöleltem volna a végén. A mentális regeneráció most nagyon fontos lesz, az élet nem áll meg, készülnünk kell a jövő heti, Honvéd elleni meccsre.

Bognár György, a Paks vezetőedzője: – Az első félidőben a hazaiak jobbak voltak. Habár két pontrúgásból szerezték a góljaikat, de úgy éreztem, mezőnyben is felülkerekedtek. Főleg a középpályán voltak aktívabbak, mint mi. A szünetben ezen próbáltunk javítani. Nyugodt voltam az öltözőben, mert bíztam abban, hogy az a három cserénk, akik a félidőben álltak be, jól szállnak majd

be, és ez így is volt. A fordulópontot az jelentette, hogy a második játékrészben a mi három középpályásunk nem a két kecskeméti középpályás mögött helyezkedett el, hanem a csereként beálló Skribek be tudott lépni a hazai középpálya és a védelem közé. A kiállítás után több komoly gólszerzési lehetőségünk is volt, ez alapján megérdemelt a győzelmünk!

Kecskeméti TE – Paksi FC 2–3 (2–0)

Kecskemét, 4950 néző, Vezette: Andó-Szabó Sándor (Tóth II. Vencel, Becséri Gergely)

KTE: Varga B. – Nagy K. (Katona M. 91.), Szabó A. (Májer 91.), Vágó, Szalai G., Zeke – Nikitscher (Meszhi 72.), Szuhodovszki, Banó-Szabó (Rijáskó 59.) – Horváth (Katona B. 46.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Paks: Nagy G. – Vas G., Kádár, Szélpál – Osváth (Sajbán 46.), Vas G. (Skribek 46.), Balogh (Haris 84.), Papp, Szabó J. (Kovács N. 88.) – Hahn (Böde 46.), Varga. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Szalai (10.), Szabó A. (42.), ill. Varga B. (50., 58. – tizenegyesből, 90.)

Sárga lapok: Horváth (38.), Vágó (45+3., 57.), Szabó A. (84.) ill. Hahn (32.), Varga B. (45+2.), Sajbán (90+4.), Böde (90+4.)

Kiállítva: Vágó (57.)