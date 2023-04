Kemény csatát hozott az első szett, 25:20-ra húzták be ezt a hazaiak, akiknél ma elsősorban a fiataloknak adott lehetőséget Nagy József, aki egyébként is szívesen foglalkoztatja őket, amikor csak teheti, vallván: az övék a jövő. A második szett aztán még keményebb, még szorosabb csatát hozott, 25:23 lett a vége. A fővárosi egyetemisták erőfeszítéseinek a gyümölcse a harmadik játszmában ért be, 25:22 arányban ők nyerték ezt az etapot. A negyedik szett aztán a zárófelvonás lett, miztán ezt, akárcsak az elsőt, 25:20 arányban a hírös városiak nyerték meg.

Kecskeméti RC–MAFC-BME 3–1 (20, 23, -22, 20)

Kecskemét, játékvezető: Tillmann Gyula, Horváth Miklós.

Kecskeméti RC: Balla, Kiss B., Boldizsár, Bogdán, Szabó M., Farkas. Liberó: Gebhardt, Török Zs.. Csere: Török S., Baserio.

MAFC-BME: Szávai, Czita, Bandi O., Szabó B., Bandi B., Sebestyén. Liberó: Tepszis. Csere: Gyenes.

–Örülök, hogy lehetőséget tudtam adni a fiatal játékosainknak – értékelt Nagy József, a kecskemétiek vezetőedzője. – Akik hullámzó teljesítménnyel játszották ugyan végig a mérkőzést, de a végén diadalmaskodtunk.

–Gratulálok a csapatnak, amióta együtt vagyunk ez volt a legjobb mérkőzésünk – értékelt a vendégek mestere, Pápai Péter. – Az első két szett pici hibákon múlott. A negyedikre sajnos elfáradtunk és a nagy hátrányt már nem tudtuk vissza hozni.