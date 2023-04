Az első két pontot a debreceniek szerezték a mérkőzés elején, de ezt követően nagyon gyorsan fordult a kocka, a KRC pillanatok alatt 3–8-ra lépett el Farkas és Varga vezetésével, majd a megszerzett előnyét végig jól tudta tartani, így 19–25-re be is húzta az első játszmát. A folytatásban teljesen szétesett a DEAC, mely 0–6-tal kezdte a második szettet, s végül csupán nyolc pontig jutott, így egy pillanatig nem volt kérdés, hogy a Kecskemét megduplázza előnyét. A harmadik játszma valamivel szorosabb lett, de a Kecskemét akarata alapvetően ekkor is érvényesült, és 20–25-ös sikerével meg is nyerte a találkozót.

Folytatás csütörtökön a Messzi István Sportcsarnokban, kezdés 19 óra 30 perckor.

DEAC–Kecskeméti RC 0–3 (19, 8, 20)

Debrecen, 95 néző. Vezette: Szarka, Szabó P.

DEAC: Moret 5, Almora 7, Dorogi 1, Kiss 2, Bagics 2, Veres 9. Csere: Remete, Árvai, Imre 1, Lovas 2, Bán. Vezetőedző: Fodor Antal

KRC: Boldizsár 9, Baserio 8, Keen 2, Kecskeméti 1, Farkas P. 16, Varga P. 14. Csere: Szabó M. 1, Török Zs. Vezetőedző: Nagy József