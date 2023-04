Nem kellett sokat várni az első gólra, hiszen már a 14. percben sikerült megszerezni a kecskemétieknek a vezetést. Hadaró végzett el gyorsan a bal oldalon egy bedobást, amivel gyakorlatilag indította a beinduló Gréczit, aki ballal a rövid felsőbe lőtt 6 méterről (0-1). Még fel sem ocsúdott a sokkból a Bánk, máris jött a második kecskeméti találat, ismét egy bedobásból ráadásul.

Hadaró ezúttal nagyot dobott, az előre húzódó Polyák jól csúsztatta meg a hosszúra a labdát, ahol Major érkezett és kapásból a léc alá lőtt néhány méterről (0-2). A folytatásban Virágh Ferenc együttese maximálisan kézben tartotta a találkozót, némi szerencsével növelhette is volna előnyét, Gréczi három alkalommal is kapusra vezethette a labdát, gól viszont ezekből nem született. A második félidő közepén Major előtt hatalmas sansz adódott, de pár méterről a kapu mellé lőtt. A Bánknak kevés helyzete akadt, nem volt erő a támadójátékában a hazai gárdának. Egyetlen nagy helyzetükből nem tudták eltalálni Cseh kapuját, majd a ráadásban egy életerős átlövést is kitolt a bal alsóból a vendég kapus. Az eredmény nem változott, a „kis” KTE megérdemelten nyert idegenben.

– Gratulálok a csapatnak, hiszen egy nehéz pályán, egy egyéni képességek tekintetében jó csapat ellen a megfelelő mentalitással léptünk pályára. Egy ilyen mérkőzésen nagy jelentősége van a pontrúgásoknak, s mi ebben jók voltunk, hiszen két bedobás utáni szituációból szereztünk két gólt. A folytatást viszont nehézzé tettük, mivel többször is lezárhattuk volna a mérkőzést, de a Bánk kapusa remek napot fogott ki, vagy mi nem voltunk eléggé határozottak a helyzeteknél. A lényeg, hogy megvan a győzelem, amivel zárkózunk a középmezőnyhöz – nyilatkozta Virágh Ferenc.

Bánk-Dalnoki LA–Kecskeméti TE II. 0–2 (0–2)

Berkenye. Vezette: Práth (Deme, Kovács II.)

Bánk: Zima – Darabont, Petrezselyem, Molnár T., Fellegi (Haronisz 46.), Kócsa, Frey (Hrabovszky-Machál 80.), Szentpéteri (Rosta 75.), Kiss K. (Bóka 80.), Király (Fogarasi 46.), Hajdu. Technikai vezető: Tábori Ákos

KTE II.: Cseh – Győri Á. (Barkóczi 60.), Polyák, Szamosi – Buna (Szalai Sz. 86.), Hatvani (Lovas A. 60.), Györgye, Hadaró – Kovács Á. (Horváth M. 46.), Major E. (Bellák 83.), Gréczi. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Gréczi (14.), Major E. (17.)