Az U17-es csapat jól kezdett Tápiószentmártonban, az első félidő 3–1-es kecskeméti vezetéssel zárult, Hajnal Norbert, Diószegi Kristóf és Czumbil Mihály szerezték a kecskeméti gólokat. A folytatásban aztán igazi gólzápor eredt el, amelyben elsősorban a kecskeméti Balis Gergő jeleskedett, ő ebben a játékrészben mesterhármast szerzett, feliratkozott még a góllövők közé Abonyi Bálint, és Hajnal Norbert másodszor is, így 8–4 arányban győztek a hírös városi fiatalok.

– Egy nagyon jó első félidőt produkáltunk egy fiatal Kincsem ellen, ettől függetlenül volt bőven, amit meg kellett beszélnünk a félidőben, főleg a védekezést – értékelt Móra Viktor, a csapat edzője. – Fordulást követően sem lankadhatott a figyelmünk, így a végén négygólos győzelemnek örülhettünk, ami úgy gondolom megérdemelt volt. Voltak jó egyéni teljesítmények, és jól kivitelezett variációink, amiknek külön örülök.

Az U20-as csapat még az U17-eseknél is jobban kezdett a Kincsem vendégeként, Haász Benjámin, Geiger Ábel egy-egy, és Tóth László két találatával a 11. percben már 4–1-re vezettek. Ezt követően azonban a következő öt találatot a hazaiak szerezték – ezekből négyet a második játékrészben –, így a kecskeméti Farkas Bálint találata már csak szépségtapasz volt a végén, 6–5-re a Kincsem nyerte a találkozót.

– Parádés gólokkal sikerült elhúznunk a mérkőzés elején, ami fel is ébresztette ellenfelünket, így egy brusztolós első félidőt követően kétgólos előnnyel mehettünk pihenőre – értékelt Móra Viktor, a csapat mestere. – A második félidő közepéig védekezésben a tavaszi álmunkat aludtuk, és visszahoztuk a meccsbe ellenfelünket, akik meg is fordították az állást. Ezután már csak egy góllal tudtunk kapaszkodni, habár az utolsó 10 percben is bőven voltak ziccereink, amiket ha értékesítünk másképp alakul a vége. Lecsökkent létszámunk ellenére úgy gondolom, nagyobb odafigyeléssel meg lehetett volna ez a meccs. Köszönöm a srácoknak a küzdést.

Az U17-es csapat a 4. helyet foglalja el a tabellán, az U20-as gárda pedig a 7. helyen tanyázik.