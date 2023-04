Jól kezdett a KTE, hiszen Szeverényi és Horváth Bálint vezetésével gyorsan előnybe kerültek a vendégek, tíz perc elteltével már három volt közte (5-8). A különbség tovább nőtt ezután, a Kecskemét kifejezetten jó passzban volt, tíz perccel a szünet előtt Papp 8-14-re módosította az állást. Nem zuhant azonban össze a Balatonfüred, hiszen nagyon kellett a hazaiaknak is a siker, így a szünetre egy találatra csökkent a különbség (17-18).

A második félidőt megint a KTE kezdte jobban, négy perc elteltével már négy góllal vezettek a vendégek, ráadásul Hermann gyorsan összeszedte kétperces kiállításait. A 49. percben is úgy tűnt, hogy minden rendben kecskeméti szempontból, Horváth Andor 26-29-re alakította a különbséget. A Balatonfüred viszont megint jól hajrázott, zsinórban háromszor talált be, így teljesen nyitottá váltak az utolsó percek. A hazaiak gyakorlatilag az egész meccsen futottak az eredmény után, de a 60. percben Kovács Bence már a vezetést is megszerezte nekik, amit nem is engedtek ki a kezükből.

BFKA-Balatonfüred – KTE-Piroska Szörp 32-31 (17-18)

Balatonfüred. Vezette: Bátori, Szécsi

BFKA: Hermann Á. (k), Lovistyek (k), Kovács B. 9 (4), Fadhe 1, Kathi 3, Mellák 6, Vári 1, Klucsik 3, Török 3, Bódi, Orbán, Tóth A., Tősér, Tóth L. 5, Határ, Hermann H. 1. Vezetőedző: Kis Ákos

KTE: Kucsera (k), Radvánszki (k), Aleksza (k), Szakály 5 (4), Csuzi, Papp 4, Horváth A. 1, Csengeri 2, Horváth B. 4, Szeverényi 7, Forgács 3, Lukács 4, Tóth Sz., Bálint, Deák 1. Vezetőedző: Tóth Norbert