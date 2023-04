A TERMOSTAR mint kiemelt szolgáltató tevékenységéből szervesen következik a kecskeméti sportélettel való együttműködés. A vállalat fejlesztési stratégiájában és a város közösségeihez való kapcsolódásában ugyanaz a szemlélet jelenik meg: felelősségérzet a fenntartható jövőért, a következő generációk egészségéért és Kecskemét összetartó közösségéért.

A sportban az egészségmegőrzése mellett fontos szerepet kap az együttműködés, a közös célért való küzdelem és a teljesítmény. Ami a TERMOSTAR vállalati értékrendjének is alapköve. A futball ugyanakkor óriási közösségszervező erővel is rendelkezik. Ezért kiemelt kecskeméti közszolgáltatóként, amely már jelenleg is ezer szállal kötődik a helyi közösségekhez, rendkívül fontosnak tartja, hogy lehetőségeinknek megfelelően támogassa a KTE futballcsapatának tevékenységét. Az elmúlt hónapok sikersorozata megerősítette a TERMOSTAR-t abban, hogy az együttműködéssel hozzájárulhat a csapat további eredményes munkájához, a szurkolói közösség erősítéséhez, és támogathatja azt a folyamatot, amelynek célja a sport népszerűsítése a fiatal generációk körében.

– A TERMOSTAR Kft. jelenleg zajló átfogó fejlesztési projektjének megvalósítása során óriási szükségünk volt arra, hogy higgyünk a céljainkban, támogassuk egymás munkáját és folyamatosan fejlesszük magunkat annak érdekében, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek a jelen kérdései mellett a jövő kihívásaira is választ adnak – mondta el Horváth Attila ügyvezető igazgató. – Ha ezek a képességek összeadódnak, akkor nincs legyőzhetetlen akadály. Ez a sportban, a gazdaságban és egy város életében is igaz. A TERMOSTAR Kft. éppen ezért örömmel nyújt támogatást Kecskemét város futball klubjának. Bízunk az eredményes együttműködésben, és a csapat kiváló szereplésében a bajnoki szezon hátralévő mérkőzésein.

A Kecskeméti TE részéről dr. Filus Andor ügyvezető elmondta, a kezdetek óta fontos céljuk, hogy a város és a régió kiemelkedő gazdasági szereplőit is meggyőzzék arról, hogy érdemes támogatni a klubot, a most megkötött szerződés egy újabb fontos lépés számukra.

– Klubunk számára eddig is kiemelkedően fontos volt, hogy a város és a régió erős és kiemelkedő vállalkozásait magunk mellé állítsuk. Örülök annak, hogy a TERMOSTAR Kft. is fantáziát lát törekvéseinkben és filozófiánkban, mely továbbra is fiatal játékosokra épül, amivel értéket szeretnénk teremteni a magyar labdarúgásban. Abban hiszünk, hogy együtt semmi sem lehetetlen, együttműködésünk során pedig szeretnénk minél több közös sikert megélni. Biztos vagyok benne, hogy ilyen szemlélettel ez sikerülni is fog – mondta dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője.

„Hajrá KTE! Hajrá TERMOSTAR! Hajrá Kecskemét!” – hangzott el a felek részéről az aláírást követően.