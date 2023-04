Pongó és Philmore pontjaival kezdtek a hazaiak, de a kecskemétiek egyáltalán nem voltak megszeppenve, Kucsera két triplát is elsüllyesztett a mérkőzés elején, amivel fordított is a KTE (7–10). Nagyon jól dobott az elején mindenki, hiszen Townes is Wittmann is kintről folytatta a pontgyártást, így elég masszív előnyre tett szert a Kecskemét a negyed közepére (9–16). Vojvoda igyekezett csapatát feltámasztani a kezdeti sokkból, de a negyed végén Klobucar „trojkája” után már tíz pont fölé nőtt a különbség, amin csak kozmetikázni sikerült (20–29).

A második negyed hasonló mederben kezdett el csordogálni, Townes hármasa is elsüllyedt, majd később Kucsera keze sem remegett meg (26–35). A negyed közepén elkezdett már zárkózni a Fehérvár, Diong és Vojvoda pontjai után pillanatok alatt négy pontra olvadt a különbség (32–36). Szinte úgy tűnt, befalazta saját gyűrűjét ezekben a percekben az Alba, semmi sem akart összejönni a Kecskemétnek, igaz, a félidő hajrájában mindkét oldalon sok lett a pontatlanság. Diong a végén már egyenlített is, de Kucsera és Fazekas kosaraival előnnyel vonulhatott a szünetre a vendég gárda (40–44).

A mérkőzés iránya azonban nem fordult meg, a harmadik negyedet ugyanúgy nagy elánnal kezdte a Fehérvár, alig két perc után Somogyi már vezetést érő pontokat dobott (48–46). Megfordult a dobóforma, a Fehérvárnak kezdett el sülni minden, Ford pontos távoli dobása és Vojvoda zsákolása után már tíz fölé nőtt a különbség (60–49). Wittmann tartotta ekkor a lelket a vendégekben, majd Kucsera és Townes is próbált bekapcsolódni a pontgyártásba, de a hazaiakat ekkor nem lehetett megfogni, három negyed után 71–56-ra vezettek, miután majdnem egy híján húsz pontot vertek egy játékrész alatt ellenfelükre.

Nem adta fel a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, küzdöttek az egyenlítésért a vendégek. A végül 26 pontig jutó Kucsera továbbra is hasznos tagja volt csapatának, neki is köszönhetően hat egységre csökkent a különbség alig három perc alatt (73–67). Vojvoda és Philmore pillanatai következtek ezután, az Alba nem engedte, hogy jobban csökkenjen a távolság. Állandósult a tíz pont körüli különbség, amit az utolsó percekbe érve Townes pontjaival még próbált lefaragni a Kecskemét, a hazaiak végül 89–82-re megnyerték az első meccset.

A két csapat legközelebb a Messzi István Sportcsarnokban találkozik Kecskeméten, a második találkozót szombaton 18 órakor rendezik.

– Gratulálok az Albának a győzelemhez. Mindkét csapatnak jár a gratuláció. Azt érzem, hogy magunkat vertük meg, a kezünkben volt a meccs. Az Alba nagy energiával, agresszívan védekezett, de mi játszottuk a kosárlabdát. Furcsa kettősség, hazai győzelemmel a végén. A kritikus pillanatokban megint előjöttek a buta hibák, és ezt kihasználta ellenfelünk. Érződött ma a fizikális különbség. Taktikailag rendbe tettük a dolgokat a rövid idő ellenére is a kupadöntő után. Szombatig még jobban frissíteni, regenerálni kell a csapatot. Ma egy újfajta rotációt próbáltunk ki, ami hellyel-közzel működött. Akkor van esélyünk az Albát megverni, ha limitáljuk az eladott labdákat. Az első félidőben ez megtörtént, vezettünk is a szünetben. Köszönöm a szurkolóink támogatását – értékelt a lefújás után Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője.

Arconic-Alba Fehérvár - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 89–82 (20-29, 20-15, 31-12, 18-26)

Székesfehérvár. Vezette: Benczur, Goda, Nyilas

Alba: Pongó Ma. 13/3, Somogyi 10, DeCosey 10/6, Ford 12/9, Philmore 18. Csere: Vojvoda 17, Mbacke Diong 9, Takács M. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Kecskemét: Townes 17/6, Kucsera 26/21, Klobucar 12/6, Fazekas M. 2, Karahodzsics 5. Csere: Wittmann 8/6, Kiss D., Tóth B. 2, Ivkovic. Vezetőedző: Forray Gábor