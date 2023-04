Az idei év két legjobb formában lévő együttese találkozik péntek este, hiszen a KTE és a Paks is kifejezetten jó formában van. A tolnaiak Bognár György vezetőedző visszatérése óta szárnyalnak, utóbbi nyolc mérkőzésükből hetet megnyertek, így beszálltak a dobogóért zajló csatába.

Nem lehet panasz a Kecskemétre sem, Szabó István együttese utóbbi hét fellépésén hatszor tudott nyerni, így továbbra is magabiztosan tartja második helyét, csupán hat pontra lemaradva a Ferencvárostól, de hét egységgel megelőzve a paksiakat. Az idei két összecsapás eddig a KTE-nek kedvezett, hiszen tavaly 3–1-re nyerek a lila-fehérek hazai pályán, majd egy paksi 0–0 követte ezt, amikor igen nehéz időjárási körülmények között gyűrték egymást a felek. Ez a mostani egy teljesen más meccs lesz, hiszen a Bognár György által irányított Pakssal először találkoznak majd a hazaiak. Szabó István bizakodva várhatja a találkozót, hiszen sem sérülés, sem eltiltás nem nehezítette a munkát. Érdekesség, hogy a KTE trénere korábban két ízben is dolgozott Pakson Tomiszlav Szivics pályaedzőjeként.

– Nagyon kedves számomra mindkét paksi szerepvállalásom, sok barátra leltem, akik a nehezebb időszakokban is kiálltak mellettem, itt főleg Haraszti Zsoltot és Karszt Józsefet emelném ki, de sorolhatnám még bőven a neveket. Ez az emberi oldal, amit a mérkőzésre most persze félre kell tenni. Küzdelmes találkozóra számítok, a Kisvárda ellen is személyesen néztem meg a Paksot. Rá tudják erőltetni akaratukat az ellenfélre, amit természetesen mi nem szeretnénk, fel kell készülnünk viszont minden lehetőségre. Bízom benne, hogy tudunk ötletesen, gyorsan és kombinatívan játszani és az erősségeiket gyengíteni, esetleg a saját hiányosságaikat felnagyítani közben. Nem volt teljes hetünk most, de így sem vagyok elégedetlen az elvégzett munkával. A Pakssal tulajdonképpen egyszer játszottunk idén, mert a legutóbbit azt nehéz lenne futballmérkőzésnek nevezni. Mindenki teszi a dolgát, tesz a csapat sikeréért, a játékosok nagyon motiváltak, így bízom benne, hogy pontot, pontokat tudunk itthon tartani – mondta a találkozó kapcsán Szabó István.

A Kecskeméti TE–Paksi FC mérkőzést péntek este 20 órakor rendezik a Széktói Stadionban.