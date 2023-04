A Déli csoportban két derbit vívtak a hétvégén, mind a kettő hazai sikert hozott. A nézőszámban, hangulatában is a régi idők fociját idéző rangadót vívott a Bácsborsód és a Bácsbokod, a hazaiak 4–1 arányban bizonyultak jobbnak. A másik szomszédvári derbin is a hazai csapat győzött. A Gara és a Vaskút végig szoros, kiegyenlített mérkőzésen kétszer is tudott egyenlíteni a Vaskút, Jakab Zoltán második találatára viszont, amely a Gara harmadik gólja volt, már nem tudott válaszolni, így a dobogón ugyan nem történt változás, de pontszámban befogta a második helyen álló Vaskútot a Gara.

Az éllovas Dunagyöngye tizenöt góllal terhelte meg a Hercegszántó hálóját. Az első félidőben még csak 4–1 volt az állás – öngóllal szereztek vezetést a szeremleiek, Vitális Attila a 11. percben még egyenlített, hogy aztán jöjjön három hazai gól –, a második játékrészben aztán még tizenegyszer talált be Dunagyöngye a vendégek kapujába, akiknek a dolgát nehezítette, hogy Tary Tamást a 29. percben kiállították, így tíz emberrel voltak kénytelenek meglehetősen gyakran középkezdéshez vonulni. A hazai csapatnál a gólszerzők viadalát Bölcskei Máté 5–4 arányban nyerte Holczer Csabával szemben. Közelebb lopózott a dobogóhoz a Madaras, a Kenderest győzték le idegenben. A bátmonostoriak a 8. percben még vezettek, a vendégek azonban Bélavári Attila két, és Ócsai Ivó egy góljával már a 31. percre kialakították az 1–3-as végeredményt.

Déli csoport: Bácsborsód–Bácsbokod 4–1, Kenderes SE–Madaras 1–3, Felsőszentiván–Bácsalmási PVSE II. 2–3, Tataháza–Borotai SE II. 1–3, Garai KSE–BSE Vaskút 3–2, Dunagyöngye SK–Hercegszántó FC 15–1.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 19 14 1 4 100–24 43

2. VASKÚT 18 13 1 4 75–29 40

3. GARA 19 13 1 5 59–29 40

4. MADARAS 18 12 2 4 65–26 38

5. BÁCSBORSÓD 19 11 2 6 62–41 35

6. BÁCSBOKOD 18 10 1 7 30–33 31

7. BÁCSALMÁS II. 18 8 3 7 44–49 27

8. FELSŐSZENTIVÁN 19 8 2 9 42–47 26

9. KENDERES 19 7 3 9 39–55 24

10. BOROTAI II. 18 5 1 12 27–52 16

11. KISSZÁLLÁS 18 4 4 10 24–29 16

12. TATAHÁZA 19 2 1 16 14–83 7

13. HERCEGSZÁNTÓ 18 2 0 16 16–100 6