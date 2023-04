– Gratulálok a Falconak – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek mestere a szombat esti elődöntőt követően. – Azt gondolom, hogy nem érheti szemrehányás a csapatomat, mert jól játszottunk. Sajnos gyermeteg hibákat is vétettünk, volt a tizenhatból nyolc olyan eladott labdánk, amit utánpótlásban szokás elkövetni. Magunkat vertük meg, de persze a Falco agresszív védekezése is kellett ahhoz, hogy hibázzunk. Tanulságos meccs volt ez számunkra, és jó is egyben, hogy egy ilyen erős csapattal mértük össze tudásunkat. A meccs összképe bizakodásra ad okot, hogy vasárnap tudunk szerezni egy bronzérmet a Szolnok ellen.

A bronzmeccset vasárnap délután, 17 órától vívják, akárcsak az elődöntőket, illetve vasárnap este 20 órától a döntőt, a Tüskecsarnokban.

– A Szolnok ugyanolyan kiváló csapat, mint a Falco – utalt a ma délutáni feladatra a hírös városiak mestere. – Nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek sem az esélyesei, de szombaton is megmutattuk, hogy méltó ellenfelei voltunk a bajnoki címvédőnek. Azon dolgozunk, hogy mentálisan és fizikálisan is a legjobb formánkat tudjuk ma hozni. Új nap, új esélyek. Az elődöntőből a pozitívumokat levonva szeretnénk ma győzni, és megszerezni a bronzérmet. A szurkolóinkra ezúttal is számítunk, bízom benne, hogy a végén együtt ünnepelhetünk – jelentette ki.

Akárcsak az elődöntőre, a bronzmeccsre is indul szurkolói busz. A gyülekezőt 14 óra 45 percre hirdették meg a szurkolók számára a Messzi István sportcsarnok előtt, a remélhetőleg vasárnap estére bronzjáratnak keresztelendő autóbusz 15 órakor indul Budapestre.

A döntőt 20 órától a szombathelyi Falco és a Sopron vívja.