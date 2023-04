Nem akármilyen hajrában jutott el a négy közé a Kecskemét, hiszen Kucsera Dániel az utolsó másodpercben egy paksi dobást blokkolt a szerdai negyeddöntőben.

– Elváltottunk a védekezésnél, és rám jött ki a dobójátékos a végén. Éreztem, hogy oda fogok érni, de mikor súrolta a kezemet a labda, akkor nagyon felemelő érzés töltött el, mert tudtam, hogy ezzel eldőlt a mérkőzés. Boldogok vagyunk, hogy újra ott vagyunk a legjobb négy között a kupában, és természetesen most is éremmel akarunk hazatérni. Komoly ellenfelek várnak ránk, de csapatként küzdve, szurkolóinkkal a hátunk mögött képesek lehetünk bárkit legyőzni – mondat Kucsera.

A Kecskemétnek szombat este 20 órakor a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely lesz az ellenfele az elődöntőben, míg a másik ágon a Szolnok és a Sopron küzd a döntőbe jutásért 17 órától. A tavaly bronzérmes nem feltett kézzel utazik most sem.

– Nagyon büszke vagyok és boldog, hogy kvalifikáltuk magunkat a négy közé a kupában, ez nagy dolog – mondta a KTE trénere, Forray Gábor. – Erős ágra kerültünk, tavaly is így volt, hiszen a végső győztes Szolnokkal játszottunk az elődöntőben. Idén is hasonló a helyzet, a Falco nagyon erős, komplett csapat, megnyerték az alapszakaszt a bajnokságban. Nem lesz könnyű dolgunk, de ez elmondható volt az egész évadra eddig, mert kiegyensúlyozott a pontvadászat mezőnye, bárki bárkit meg tud verni. A kupa specialitása, hogy egy meccsen dől el minden. Lehetnek bravúrok, a Szeged is kiejtette a Falcot az előző kupa elődöntőben. Úgy gondolom, hogy a szombathelyiek nem engedhetnek meg maguknak még egy ilyen blamát, hogy ne jussanak a döntőbe, így borzasztó kemény ütközetre számítok. Ők a mérkőzés esélyesei, ám nem feltartott kézzel lépünk mi sem a parkettre. Erőltetett menetben vagyunk, egy hét alatt ez lesz a harmadik meccsünk, és mindenhova utaztunk. Ez a széria sajnos nem múlt el nyomtalanul, de nem szokásom a panaszkodás, és most sem teszem. Mint mindig, most is megoldjuk a helyzetet. Most elsősorban az a feladatunk, hogy mentálisan és fizikálisan felkészítsük, felfrissítsük a csapatot. Mindent megteszünk, hogy mi játszhassuk vasárnap a döntőt. Tudjuk, hogy húsvéti hétvége van, de bízom benne, hogy sokan eljönnek Budapestre a Tüskecsarnokba, és a helyszínen buzdítanak minket. Fontos láncszeme együttesünknek a szurkolóink, a hatodik emberünk a pályán.

A helyosztókra vasárnap kerül sor, 17 órakor a bronzmérkőzést, 20 órától a döntőt rendezik a Tüskecsarnokban.