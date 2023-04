Az első játékrészben kétgólos előnyre tett szert a hazai gárda. A második játékrészben Erdei góljával 2–1-re feljött a Harta, amelynek a kispadján a kapuscsere mellett ezúttal csak két játékos foglalt helyet. Azt követően azonban nagy finálét vágtak ki a hazaiak, és végül 5–1 arányban nyerték a mérkőzést.

–Egy kicsit tartottam ettől a mérkőzéstől, miután a Harta tavasszal még veretlen, és igen nagy sorozatban van – értékelt a lefőújást követően Teslic Igor, a hazaiak vezetőedzője. – Az elején mi irányítottuk a játékot, az első félidőben sikerült kétgólos előnyre szert tennünk, a gólok mellett még három, négy ígéretes helyzetet is kidolgoztunk, azok azonban kimaradtak. A félidőben azt kértem a srácoktól, hogy úgy menjenek ki a pályára, mintha 0–0 lenne, hiszen éppen az előző héten tudott fordítani a Harta hátrányból. A második félidő kezdését követően rövid időre átvette az irányítást a vendégcsapat, egy 11-esből szépítettek is, megijedni azonban szerencsére nem volt időm, hiszen egy formás ellentámadásból visszaállítottuk a kétgólos különbséget, és végül 5–1 arányban sikerült győznünk. Nem kis szerepe van ebben Fodor Markonak, aki négy gólt szerzett, bár lehet, hgoy az egyiket öngólnak írják majd a jegyzőkönyvben. Crkvenjakov Dalibor sajnos megsérült, ez egy kis üröm az örömben, de ezzel együtt örülni azért nagyon tudunk ennek a győzelemnek. Reméljük, ez a siker ad a csapatnak egy akkora lökést, akkora lendületet, amelyet meglovagolva eredményesen tudjuk lejátszani az utolsó hat mérkőzést, és oda tuudnk érni a dobogóra.

– A keretünk szűkös, és ráadásul sok a sérültünk, és volt egy eltiltottunk is. A hiányzókat nem sikerült pótolni, elsősorban létszámban sem, hiszen a mai mérkőzést is egy sérülés miatt tíz emberrel fejeztük be, nem volt már kit felhozni – értékelt Csehi Tamás. – Nagyszerű széria van mögöttünk, ma sajnos azonban nem tudtunk úgy eljönni a rangadóra, ahogy szerettünk volna. A csapat zsinórban hat meccset lehozott győzelemmel, ma viszont csak ennyire futotta. Az összképet tekintve tehát nem lehetünk szomorúak. Most a lefújás után egy kicsit igen, de szerdán már ott a lehetőség, javíthatunk a vármegyei kupában, ez is a célunk, hiszen nagyon szeretnék följutni az országos táblára, szombaton pedig már bajunkit vívunk hazai pályán. Sok idő tehát nincs a bosszankodásra. Szerdán már javíthatunk, a csapatot ismerve ez fog sikerülni. Gratulálok a Bácsalmásnak, ma ennyivel jobbak voltak. Van még sok forduló hátra, tehát megfelelő teljesítménnyel oda tudunk kerülni az első négybe.

Bácsalmási PVSE–Harta SE 5–1 (2–0)

Bácsalmás, vezette: Kiss László (Juhász Tamás, Hunyadi Gergő)

Bácsalmás: Cselik – Bálity (Benkő 84.), Horváth D. (Snyehola 75.), Körmci, Gabric, Harnos, Szűcs, Crkvenjakov (Balázs 57.), Szabó A., Fodor, Zsoldos. Vezetőedző: Teslic Igor.

Harta: Ámann – Danó, Makó, Pintér, Hamar, Csehi, Grecu, Mihály, Vizi, Dunai, Máthé (Erdei 57.). Technikai vezető: Sümegi József.

Gól: Mihály (öngól) a 23., Crkvenjakov a 43., Fodor a 73., 84., 89., illetve Erdei a 70. percben.

Sárga lap: Bálity 15., Szabó A. 57., Szűcs 69. perc.