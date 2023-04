Remekül kezdett a KTE-NJE U20-as csapata az országos döntőért folyó csata első meccsén, hiszen 10-2-es futást produkáltak a hazaiak. Ezt követően időt kértek a vendégek, és elkezdték a zárkózást, a negyed végül egypontos kecskeméti vezetéssel zárult, 23-22. A folytatásban is a hírös városiak domináltak kihasználva testi fölényüket, így a nagyszünetben már tíz pont fölött volt előnyük, 50–39 állt két negyed után a táblán. A fordulást követően már majdnem húsz egység is volt a csapatok között, ám a Bonyhád szívósan küzdött, és némileg tudott is faragni a hátrányából, 72–62. A záró felvonás is kiegyenlített csatát hozott, a KTE-NJE U20 végül 13 ponttal nyert, 95–82 arányban.

– Egy nagyon küzdelmes mérkőzésen sikerült nyernünk – értékelt Hegedűs Gergely, a csapat edzője. – A Bonyhád agresszívan és jól játszott. Alig várjuk a visszavágót, ahol szeretnénk biztosítani bejutásunkat a nyolcas döntőbe.

KTE-NJE U20–AKSE Bonyhád 95–82 (23–22, 27–17, 22–23, 23–20)

A KTE pontszerzők: Ivkovic 21/3, Tóth Barna 20/6, Kiss D. 16, Tóth Patrik 12, Botka 11/3, Tóth Balázs 9, Takács 6.

A visszavágót csütörtökön, 16 órai kezdettel vívják meg, Pakson.